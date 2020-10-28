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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Факел
Волгарь - Факел: обзор матча 28 октября 2020
Волгарь
28.10.2020, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Факел
49'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Факел
89'
Желтая карточка
В. Почивалин
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Болонин
86'
84'
Замена
М. Смирнов
️️️️
М. Максимов
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Погосов
74'
Желтая карточка
А. Погосов
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Козлов
49'
46'
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Седов
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Бердников
46'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Д. Ведерников
46'
21'
Желтая карточка
М. Седов
10'
Желтая карточка
Н. Дроздов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
70
Дмитрий Калугин
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Саганович
21
Бердников
4
Локтионов
3
Ведерников
44
Журавлев
8
Мендель
69
Козлов
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Болонин
10
Воробьев
4-1-2-1-1
1
Саутин
54
Соловьёв
3
Зайцев
39
Пейчинович
13
Почивалин
34
Дроздов
8
Седов
13
Замалиев
34
Дмитриев
21
Максимов
11
Болонин
22
Хомуха
22
Хомуха
11
Болонин
3
Ведерников
52
Лобкарев
52
Лобкарев
3
Ведерников
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Погосов
21
Бердников
24
Белоус
24
Белоус
21
Бердников
8
Седов
8
Земсков
8
Земсков
8
Седов
21
Максимов
25
Смирнов
25
Смирнов
21
Максимов
Остались в запасе
Волгарь
Факел
13
Александр Бутенко
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
70
Дмитрий Калугин
ПП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
13
Александр Бутенко
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
70
Дмитрий Калугин
ПП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Волгарь - Факел
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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