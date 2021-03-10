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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Факел
Нижний Новгород - Факел: обзор матча 10 марта 2021
Нижний Новгород
10.03.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Факел
45'
М. Султонов
8'
А. Разборов
31'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Факел
Замена
️️️️
М. Султонов
80'
78'
Замена
Д. Коробов
️️️️
В. Мастерной
74'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Разборов
Замена
П. Комолов
️️️️
И. Горбунов
62'
62'
Замена
В. Черов
️️️️
И. Мазуров
ГОЛ! 1:2!
М. Султонов
45'
Желтая карточка
С. Зуйков
43'
Замена
А. Попов
️️️️
Л. Гогличидзе
37'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Шумских
35'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
32'
31'
ГОЛ! 0:2!
Р. Акбашев
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Разборов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Анисимов
3
Гогличидзе
5
Шумских
24
Гоцук
23
Зуйков
22
Каккоев
41
Сапета
78
Калинский
17
Горбунов
28
Султонов
95
Янсане
4-2-3-1
1
Саутин
71
Мастерной
92
Брызгалов
39
Пейчинович
3
Зайцев
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
22
Мазуров
7
Разборов
17
Горбунов
20
Комолов
20
Комолов
17
Горбунов
3
Гогличидзе
18
Попов
18
Попов
3
Гогличидзе
5
Шумских
99
Сулейманов
99
Сулейманов
5
Шумских
22
Мазуров
2
Черов
2
Черов
22
Мазуров
71
Мастерной
7
Коробов
7
Коробов
71
Мастерной
7
Разборов
21
Максимов
21
Максимов
7
Разборов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Факел
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нижний Новгород - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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