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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Велес
Факел - Велес: обзор матча 25 ноября 2020
Факел
25.11.2020, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Велес
90'
+3
Замена
П. Котов
️️️️
А. Вакулич
Желтая карточка
Н. Зайцев
90'
Желтая карточка
В. Мастерной
90'
90'
Желтая карточка
А. Вакулич
Замена
И. Мазуров
️️️️
М. Максимов
73'
71'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
А. Галоян
68'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Желтая карточка
М. Максимов
63'
59'
Замена
А. Максименко
️️️️
С. Алиев
Пенальти не реализован!
Р. Акбашев
57'
44'
Желтая карточка
С. Алиев
Желтая карточка
Н. Пейчинович
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Александр Осипов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
3
Зайцев
39
Пейчинович
92
Брызгалов
71
Мастерной
10
Григорьев
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
3-3-1-1-2
98
Овчинников
20
Малания
3
Ботака-Иобома
99
Грачев
8
Майга
6
Фищенко
5
Осипов
24
Вакулич
21
Галоян
21
Баев
9
Алиев
21
Максимов
22
Мазуров
22
Мазуров
21
Максимов
21
Галоян
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
21
Галоян
9
Алиев
9
Максименко
9
Максименко
9
Алиев
24
Вакулич
17
Котов
17
Котов
24
Вакулич
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Факел
Велес
8
Михаил Земсков
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
8
Данила Поляков
ЦП
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
8
Данила Поляков
ЦП
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Факел - Велес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
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