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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Факел
Торпедо - Факел: обзор матча 11 ноября 2020
Торпедо
11.11.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
4 : 1
Завершен
Факел
42'
И. Лебеденко
54'
Р. Нетфуллин
61'
А. Калмыков
71'
А. Евдокимов
69'
А. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Факел
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Рязанцев
85'
79'
Замена
М. Петрусев
️️️️
А. Никитин
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
В. Адаев
76'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
А. Калмыков
72'
ГОЛ! 4:1!
А. Евдокимов
71'
71'
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Разборов
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Никитин
Замена
А. Лях
️️️️
Ф. Дворецков
67'
64'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Н. Дроздов
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Калмыков
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Нетфуллин
54'
46'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Максимов
46'
Замена
М. Земсков
️️️️
В. Почивалин
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
42'
41'
Желтая карточка
М. Максимов
Желтая карточка
В. Адаев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Илья Берковский
АП
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-3-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
16
Шоркин
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
9
Адаев
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-3-1-1-2
1
Саутин
3
Зайцев
39
Пейчинович
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
13
Почивалин
13
Замалиев
7
Никитин
7
Разборов
21
Максимов
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
7
Рязанцев
17
Берковский
17
Берковский
7
Рязанцев
22
Дворецков
90
Лях
90
Лях
22
Дворецков
9
Адаев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Адаев
90
Калмыков
97
Баланюк
97
Баланюк
90
Калмыков
21
Максимов
99
Акбашев
99
Акбашев
21
Максимов
34
Дроздов
22
Мазуров
22
Мазуров
34
Дроздов
7
Никитин
8
Петрусев
8
Петрусев
7
Никитин
13
Почивалин
8
Земсков
8
Земсков
13
Почивалин
7
Разборов
25
Смирнов
25
Смирнов
7
Разборов
Остались в запасе
Торпедо
Факел
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Торпедо - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
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