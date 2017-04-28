Защитник «Амкара» Зайцев: «Если бы я сыграл так же, как Рамос с «Баварией», Гаджиев отправил бы меня в отпуск в Новороссийск»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев дал понять, что намерен продолжить свою карьеру в пермском клубе. Россиянин отметил, что под руководством главного тренера Гаджи Гаджиева он значительно прибавил в тактике.

– Как бы вы хотели, чтобы ваша карьера дальше развивалась?

– Первое – доиграть контракт в «Амкаре». Он у меня действует до конца следующего сезона. Если предложат продлить, это будет здорово, потому что я полностью привык к Перми, комфортно чувствую себя как в команде, так и в городе. Надеюсь, у меня впереди еще хорошая жизнь в «Амкаре».

– Можно ли сказать, что в «Амкаре» вы сильнее всего прибавили в тактике?

– Конечно. Самый главный нюанс, над которым Гаджиев со мной работает. Когда я только начинал играть за «Амкар», было много суеты, а сейчас я уверен – не только в себе, но и в ребятах. Понятно, что не без ошибок, но они у всех бывают. Столько бывает привозов даже в самых сильных лигах. Мы еще цветочки. Да если бы я сыграл так же, как Серхио Рамос с «Баварией», меня Муслимыч уже отправил бы в отпуск в Новороссийск!

В нынешнем сезоне чемпионата России Зайцев провел 20 матчей, в которых записал на свой счет два гола.