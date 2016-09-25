Каряка: «Крылья Советов» не заслуживают находиться на последнем месте в таблице»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о состоянии пермской команды в преддверии матча восьмого тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

– Восстановилась ли команда после кубкового матча в Ульяновске?

– Да, конечно. Во-первых, мы провели ротацию состава и нескольким футболистам предоставили отдых. Во-вторых, между кубковой игрой и матчем чемпионата – четыре дня. Этого времени, в любом случае, должно хватить. Тем более, что мы играем перед своими болельщиками, а это же всегда придает дополнительные силы.

– Как самочувствие Николая Зайцева, получившего травму в Ульяновске? Он сможет сыграть с «Крыльями»?

– Он восстанавливается, но окончательное решение можно будет принять только ближе к игре. А Фегор Огуде, пропустивший последний матч чемпионата в Грозном, уже тренируется в общей группе.

– «Крылья» – не чужая для вас команда. Ждете встречи с кем-то из старых знакомых?

– Там остался только один человек, с кем мы знакомы – администратор Валерий Репин. Ну и болельщики, конечно.

– Про самарскую команду специалисты говорят, что ее игра не соответствует последнему месту в таблице, и что «Крылья» вот-вот начнут набирать очки. А ваше мнение?

– Там, действительно, собраны неплохие футболисты – Молло, например, с приходом которого в прошлом году команда преобразилась. Так что такая точка зрения имеет право на существование.