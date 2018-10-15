Зайцев – о долгах «Амкара»: «Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но красиво бывает только в песнях у Меладзе»

Защитник «СКА-Хабаровска» Николай Зайцев рассказал о том, что его бывший клуб «Амкар» остался должен зарплату за пять месяцев. Пермский клуб прекратил в июне существование.

– Тебе в Перми выплатили всю зарплату?

– Нет, там пока все печально. Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но, как оказалось, красиво бывает только в песнях у Меладзе. Так нам ничего и не выплатили, лично мне остались должны зарплату за пять месяцев. Но ничего страшного, будем жить дальше.

– Ты, наверное, любимчик у Евсеева? Вместе «Амкар» вытягивали…

– Ага, если бы оно так было… Нет, у нас все наоборот. У нас в команде нет любимчиков и требования ко всем одинаковые. А от меня требуют даже немного больше.