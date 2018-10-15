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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зайцев – о долгах «Амкара»: «Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но красиво бывает только в песнях у Меладзе»

    Защитник «СКА-Хабаровска» Николай Зайцев рассказал о том, что его бывший клуб «Амкар» остался должен зарплату за пять месяцев. Пермский клуб прекратил в июне существование.

    – Тебе в Перми выплатили всю зарплату?

    – Нет, там пока все печально. Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но, как оказалось, красиво бывает только в песнях у Меладзе. Так нам ничего и не выплатили, лично мне остались должны зарплату за пять месяцев. Но ничего страшного, будем жить дальше.

    – Ты, наверное, любимчик у Евсеева? Вместе «Амкар» вытягивали…

    – Ага, если бы оно так было… Нет, у нас все наоборот. У нас в команде нет любимчиков и требования ко всем одинаковые. А от меня требуют даже немного больше.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    15.10.2018 08:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 30 октября 2018, 08:51

      Плохи дела

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 24 октября 2018, 17:54

      Да за такую "зрелещную"игру стыдно денег ждать и стрёмно платить!

      -1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 14:26

      Красиво живет сам губернатор.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 09:45

      Любителям и ценителям творчества братьев Меладзе надо лучше знать их репертуар. В песне " Актриса" есть слова:" Красота актрисы так обманчива"... Вот и обещания губернатора Пермского края оказались обманчивы...

      6
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 октября 2018, 09:33

      Печаль ! Беда !!

      4
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