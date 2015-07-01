«Амкар» сыграл вничью с румынским «КСМС» на сборе в Турции

Пермский «Амкар» сыграл вничью с румынским клубом «КСМС» на тренировочном сборе в Турции. Матч завершился со счетом 1:1.



В составе «Амкара» на 74-й минуте отличился новый игрок команды Николай Зайцев, с которым будет подписан трехлетний контракт.



На текущих сборах «Амкар» также сыграет с венгерскими клубами «Вашаш», «Мезекевешд» и с сербским «Партизаном». Напомним, что в прошлом сезоне РФПЛ пермский клуб занял 11-е место.



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