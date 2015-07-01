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    «Амкар» сыграл вничью с румынским «КСМС» на сборе в Турции

    Пермский «Амкар» сыграл вничью с румынским клубом «КСМС» на тренировочном сборе в Турции. Матч завершился со счетом 1:1.

    В составе «Амкара» на 74-й минуте отличился новый игрок команды Николай Зайцев, с которым будет подписан трехлетний контракт.

    На текущих сборах «Амкар» также сыграет с венгерскими клубами «Вашаш», «Мезекевешд» и с сербским «Партизаном». Напомним, что в прошлом сезоне РФПЛ пермский клуб занял 11-е место.

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    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2015 13:34
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    Комментарии (10)
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    sir_Alex
    1435748407
    Николай Зайцев воспользовался шансом
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    Evgenii31
    1435750547
    смешно
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    nahan
    1435755140
    Вот и новичок отличился.
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    Блоссия
    1435757550
    Даже Амкар не проиграл, чего не скажешь о конях.
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    Den Bull
    1435757689
    Тренируйтесь упорнее)
    Ответить
    Михаэль Кан
    1435761314
    Надо с более серьёзными соперниками играть, а не с Вискасами для котят..
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1435763302
    КСМС нам ни о чем не говорит, это клуб Студенцэск из города Яссы
    Ответить
    Evgenii31
    1435785183
    смешные соперники
    Ответить
    Rusti
    1435817175
    Удачи Амкару
    Ответить
    ologreds
    1694997687
    numo434528
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