Зайцев: «Наш игрок положил руку на соперника, а впечатление, будто игроку «Спартака» ноги отрезали»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды на 87-й минуте матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Ну, положил наш игрок на соперника руку. А такое впечатление, будто игроку «Спартака» ноги отрезали. Я в раздевалке посмотрел повтор. Да, положил руку, но назначать за это пенальти… По-моему, такие пенальти назначали в 80-х.

Если судья назначил такой пенальти, то должен был назначить пенальти и в эпизоде, когда нашего футболиста толкали в спину в штрафной «Спартака». Даже не хочется говорить это, но надо судить честно, объективно. А так там даже непонятно было, дотянулся бы Зе Луиш до мяча, он же вообще стоял спиной к воротам. Может быть, я сейчас резок, но мне обидно, присутствует злость. Из-за необъективных моментов мы сейчас должны ехать домой с нулем. Сегодня мы «Спартаку» не уступали», — сказал Зайцев.