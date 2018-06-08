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    Зайцев – о закрытии «Амкара»: «А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет»

    Защитник «Амкара» Николай Зайцев поговорил о возможном закрытии клуба. Футболист констатирует, что Пермский край отказался от команды.

    «Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас «Звезду», заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: «Ну мы же вот создали новый клуб». С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

    А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет новых Криштиану Роналду... Да потому что в России закрыть клуб – дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер», – заявил игрок.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Амкар» могут сохранить.

    «Амкар» умер

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 21:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 июня 2018, 15:31

      Чтобы РФПЛ развивалась нужно убрать гос.финансирование, тогда всё это ворьё которое делает деньги на откатах, сразу уйдет и придут профессионалы, останется правда команд 8, но футбол начнёт жить.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 10:59

      Конечно высказался на эмоциях и многим футболистам придется искать новое место работы.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 9 июня 2018, 10:38

      Вот именно -как сборная может играть без таких команд как Томь и Амкар!?????

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 09:46

      можно конечно сторону игроков понять и очень жаль что команды часто исчезают, но бюджету очень сложно тянуть из года в год клуб от которого одни убытки, а средства даже на самый захудалый клуб идут очень большие по меркам области.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 июня 2018, 00:05

      А ты щас проснулся футболер? Скоро это коснется каждого, но когда коснется будет поздно. Скоро в России будут богатые и нищие, средний класс вымрет

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Avaretz 9 июня 2018, 11:00

      Так уже было - в 1990е не было среднего класса. Но Россия как-то выжила. Выживет и теперь.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Вомбат 10 июня 2018, 21:42

      Ага в 18 лет выживаем в самой богатой стране

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 8 июня 2018, 23:06

      Попробуйте под вашим знаменем быстренько объединиться с саранской "Мордовией", там хоть стадион классный появился, и убедите какого-нибудь арабского шейха, чтобы он ваш клуб купил в обмен на поставки вашего дремучего леса в его пустыню!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июня 2018, 22:58

      зайцев че то не то наговорил.. и самолеты и ракеты нужны больше , чем слабенькие наши футболисты..
      а что бы они не были такими и было из чего выбирать нужно больше школ по стране. это верно. но это не делается...
      а между спасением именно амкара и появлением к.роналду, игрой сборной и т.д. у нас вообще никакой связи.
      и также нет связи между вбухиванием кучи государственных денег именно на бешеные зарплаты уже действующим кривоногим футболистам и появлением того же КР...
      вот если бы ввели потолок зарплат , но хорошие премиальные за победу (но все таки разумных пределах), а высвободившиеся сотни миллионов построили футбольные школы в регионах, то толку было бы больше , я уверен.
      уход клубов это естественный отбор. трагедии большой не случилось. люди не погибли...
      денег нет, клуб уходит. да, жалко.но его место займут другие.
      если бы у нас были бы все богатые и стабильные, то на них бы лиг в стране не напаслись бы создавать...

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 июня 2018, 22:41

      Товарищ Зайцев, да будет Вам известно, что ни в одной ведущей футбольной стране мира не содержатся клубы на бюджетном финансировании! Вы предлагаете забросить ВПК, и все финансы пустить на содержание клубов и выплачивание вам миллионных зарплат? Да пошел ты на хер! Издуй работай на завод, звезда недоделанная!

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Vickont 10 июня 2018, 00:38

      Ты чё, чудак?

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 июня 2018, 22:36

      Хорош гундосить. Зарплаты раздули, а откуда деньги будут браться даже не задумываются. А много ли пермяков в Амкаре было??? Одни дорогие варяги.... футболеры удачи. Это ждет многие клубы России. Пока в командах не будет много местных кудесников мяча, ничего не изменится. Талантливая молодежь никому не нужна, откаты с них не распилишь - вот и уходят в никуда и спиваются... Нет настоящего командора в нашем футболе.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 июня 2018, 22:28

      Я соболезную Вам, Пермяки, но... не губернатор должен содержать команду. У него совсем другие задачи и ответственность. Вы, именно ВЫ, должны своей игрой доказывать дееспособность команды. Были бы результаты - были бы спонсоры. Не буду принимать никаких отговорок. Вспомним Исландцев на ЧЕ... Профессиональные пожарные, кассиры, полицейские и учителя урыли Англичан.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > mialkov 9 июня 2018, 11:15

      В принципе вы правы, но насчет "были бы результаты - были бы и спонсоры", позвольте не согласиться. Приход спонсора в российский футбольный клуб - процесс случайный и непредсказуемый, равно как и уход спонсора. Только что Тосно выиграло кубок России и почти сразу же приказало долго жить. Ранее ФК Москва неплохо выступил в кубке УЕФА и тут же накрылся. Сатурн накрылся независимо от спортивных результатов. Алания накрылась после того как умудрилась, играя в ФНЛ, обыграть Актобе и пробиться в группу ЛЕ. А про обретение спонсоров показателен пример Динамо СПб. Эта команда потеряла профессиональнй статус, вылетев из ПФЛ. Стадион Динамо на Крестовском частично застроили жильем для богачей, и все говорило о скорой ликвидации даже любительской команды. И тут вдруг нарисовался спонсор, при котором команда за год вышла в ФНЛ и там претендовала на лидерство. Но через полтора года после громкого возрождения бренда питерского Динамо спонсор неожиданно разорился. И команда сначала оказалась в середине таблицы ФНЛ (потому что игроки, не получая зарплаты, не хотели тренироваться), а 8 июня официально обанкротилась. Так что доказывай игрой, не доказывай игрой - ничего от футболистов российских не зависит. Им надо ехать играть туда, где команды не исчезают и не возникают ниоткуда, а существуют веками.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Вомбат 9 июня 2018, 13:44

      Поразмыслил и полностью согласился с вашим мнением. К сожалению, это - наша действительность

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