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  • Зайцев – о закрытии «Амкара»: «А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет»

Зайцев – о закрытии «Амкара»: «А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет»

8 июня 2018, 21:28
17

Защитник «Амкара» Николай Зайцев поговорил о возможном закрытии клуба. Футболист констатирует, что Пермский край отказался от команды.

«Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас «Звезду», заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: «Ну мы же вот создали новый клуб». С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет новых Криштиану Роналду... Да потому что в России закрыть клуб – дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер», – заявил игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Амкар» могут сохранить.

«Амкар» умер

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зайцев Николай
Комментарии (17)
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insider_retro
1528485141
Как Коля раздухарился про танки и другие сферы, когда клуб без бюджетной поддержки остался... А тут вопрос не в закрытии клуба, а в его существовании и содержании... На бюджете можно безбедно дурака валять весь сезон, а в частных ручонках, - там придётся умирать за результат или продадут в Тмутаркань... Поэтому никто не удивляется, что в Перми не вырос свой Роналду...
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mialkov
1528486094
Я соболезную Вам, Пермяки, но... не губернатор должен содержать команду. У него совсем другие задачи и ответственность. Вы, именно ВЫ, должны своей игрой доказывать дееспособность команды. Были бы результаты - были бы спонсоры. Не буду принимать никаких отговорок. Вспомним Исландцев на ЧЕ... Профессиональные пожарные, кассиры, полицейские и учителя урыли Англичан.
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пряник929
1528486604
Хорош гундосить. Зарплаты раздули, а откуда деньги будут браться даже не задумываются. А много ли пермяков в Амкаре было??? Одни дорогие варяги.... футболеры удачи. Это ждет многие клубы России. Пока в командах не будет много местных кудесников мяча, ничего не изменится. Талантливая молодежь никому не нужна, откаты с них не распилишь - вот и уходят в никуда и спиваются... Нет настоящего командора в нашем футболе.
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Vickont
1528486902
Товарищ Зайцев, да будет Вам известно, что ни в одной ведущей футбольной стране мира не содержатся клубы на бюджетном финансировании! Вы предлагаете забросить ВПК, и все финансы пустить на содержание клубов и выплачивание вам миллионных зарплат? Да пошел ты на хер! Издуй работай на завод, звезда недоделанная!
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mihail200606
1528487909
зайцев че то не то наговорил.. и самолеты и ракеты нужны больше , чем слабенькие наши футболисты.. а что бы они не были такими и было из чего выбирать нужно больше школ по стране. это верно. но это не делается... а между спасением именно амкара и появлением к.роналду, игрой сборной и т.д. у нас вообще никакой связи. и также нет связи между вбухиванием кучи государственных денег именно на бешеные зарплаты уже действующим кривоногим футболистам и появлением того же КР... вот если бы ввели потолок зарплат , но хорошие премиальные за победу (но все таки разумных пределах), а высвободившиеся сотни миллионов построили футбольные школы в регионах, то толку было бы больше , я уверен. уход клубов это естественный отбор. трагедии большой не случилось. люди не погибли... денег нет, клуб уходит. да, жалко.но его место займут другие. если бы у нас были бы все богатые и стабильные, то на них бы лиг в стране не напаслись бы создавать...
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Vitaly1960
1528488389
Попробуйте под вашим знаменем быстренько объединиться с саранской "Мордовией", там хоть стадион классный появился, и убедите какого-нибудь арабского шейха, чтобы он ваш клуб купил в обмен на поставки вашего дремучего леса в его пустыню!
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Avaretz
1528491908
А ты щас проснулся футболер? Скоро это коснется каждого, но когда коснется будет поздно. Скоро в России будут богатые и нищие, средний класс вымрет
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OfaZavr
1528526814
можно конечно сторону игроков понять и очень жаль что команды часто исчезают, но бюджету очень сложно тянуть из года в год клуб от которого одни убытки, а средства даже на самый захудалый клуб идут очень большие по меркам области.
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zigbert
1528531167
Конечно высказался на эмоциях и многим футболистам придется искать новое место работы.
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iBragim2102
1528547485
Чтобы РФПЛ развивалась нужно убрать гос.финансирование, тогда всё это ворьё которое делает деньги на откатах, сразу уйдет и придут профессионалы, останется правда команд 8, но футбол начнёт жить.
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