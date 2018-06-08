Зайцев – о закрытии «Амкара»: «А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев поговорил о возможном закрытии клуба. Футболист констатирует, что Пермский край отказался от команды.

«Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас «Звезду», заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: «Ну мы же вот создали новый клуб». С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет новых Криштиану Роналду... Да потому что в России закрыть клуб – дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер», – заявил игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Амкар» могут сохранить.

«Амкар» умер