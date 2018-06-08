РФС примет решение по «Амкару» 13 июня. Клуб могут сохранить в РФПЛ

«Амкар» предоставил РФС дополнительные финансовые документы, доказывающие состоятельность клуба. Об этом рассказал глава отдела лицензирования организации Евгений Летин.

«Футбольный клуб «Амкар» представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят.

Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», – сказал функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что пермяков в следующем сезоне РФПЛ заменит «Анжи».

«Амкар» умер