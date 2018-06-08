Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС примет решение по «Амкару» 13 июня. Клуб могут сохранить в РФПЛ

    «Амкар» предоставил РФС дополнительные финансовые документы, доказывающие состоятельность клуба. Об этом рассказал глава отдела лицензирования организации Евгений Летин.

    «Футбольный клуб «Амкар» представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят.

    Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», – сказал функционер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что пермяков в следующем сезоне РФПЛ заменит «Анжи».

    «Амкар» умер

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 июня 2018, 14:17

      Теперь отфутболят "Анжи" взад, в первый дивизион и шум продолжится уже с их стороны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 09:34

      значит еще не все потеряно, надеюсь все же Амкар спасется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 июня 2018, 01:57

      Больше у меня информации нет, сказал бог футбола...........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 22:29

      Может найдут источник финансирования?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 21:54

      Будет обидно, если хороший и неуступчивый середняк покинет РФПЛ по не спортивному принципу.Надеюсь выдюжат ребята.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июня 2018, 21:40

      Сохранять надо -- у всех бывают трудности !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 8 июня 2018, 21:35

      Судорожные попытки оттянуть неизбежное...
      Ну, предоставят... Ну, обоснуют... А дальше-то по сезону - как и на что?!...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 июня 2018, 21:35

      жаль если пропадет клуб((( ребята давали жару топ клубам, показывали достойную игру!!! с распадом клуба футбол покинет на долго пермский край

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 8 июня 2018, 21:28

      Нужно сохранять клуб..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 8 июня 2018, 21:13

      Нахрен не нужен этот позорный клуб, вечно ноют, все в долгах. Надоели, так же как и Онжи

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11