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  • РФС примет решение по «Амкару» 13 июня. Клуб могут сохранить в РФПЛ

РФС примет решение по «Амкару» 13 июня. Клуб могут сохранить в РФПЛ

8 июня 2018, 20:45
10

«Амкар» предоставил РФС дополнительные финансовые документы, доказывающие состоятельность клуба. Об этом рассказал глава отдела лицензирования организации Евгений Летин.

«Футбольный клуб «Амкар» представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят.

Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», – сказал функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что пермяков в следующем сезоне РФПЛ заменит «Анжи».

«Амкар» умер

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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spam2009
1528481617
Нахрен не нужен этот позорный клуб, вечно ноют, все в долгах. Надоели, так же как и Онжи
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_Marqella_
1528482496
Нужно сохранять клуб..
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Александ1982
1528482921
жаль если пропадет клуб((( ребята давали жару топ клубам, показывали достойную игру!!! с распадом клуба футбол покинет на долго пермский край
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insider_retro
1528482947
Судорожные попытки оттянуть неизбежное... Ну, предоставят... Ну, обоснуют... А дальше-то по сезону - как и на что?!...
Ответить
Zenmaster
1528483239
Сохранять надо -- у всех бывают трудности !!!
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Мары
1528484067
Будет обидно, если хороший и неуступчивый середняк покинет РФПЛ по не спортивному принципу.Надеюсь выдюжат ребята.
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zigbert
1528486154
Может найдут источник финансирования?
Ответить
Lev Aleks
1528498633
Больше у меня информации нет, сказал бог футбола...........
Ответить
OfaZavr
1528526093
значит еще не все потеряно, надеюсь все же Амкар спасется.
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multiscan
1528543032
Теперь отфутболят "Анжи" взад, в первый дивизион и шум продолжится уже с их стороны!
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