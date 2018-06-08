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    Место «Амкара» в следующем сезоне РФПЛ займет «Анжи»

    «Анжи» выступит вместо «Амкара» в следующем розыгрыше РФПЛ.

    По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ, уступив «Енисею» в стыковых матчах (0:3; 4:3). Пермяки же наоборот переиграли в переходных встречах «Тамбов» (2:0; 1:0).

    Тем не менее «Амкар», получивший лицензию РФС, в итоге не смог в срок предоставить финансовые гарантии. Сегодня же и вовсе появилась информация, что пермский клуб прекращает свое существование.

    «Амкар» – неизменный участник Премьер-лиги с 2004 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2018 18:22
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 9 июня 2018, 13:55

      Даешь Тамбов !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      батя86 9 июня 2018, 05:12

      Пусть Анжи и Тамбов проведут,так сказать,финал за право участия в РФПЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июня 2018, 04:17

      Да уж...
      Пермь - держитесь, Томск с вами!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 июня 2018, 01:56

      Очень жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2018, 01:09

      Не будем хоронить прежде времени, клиент скорее ещё жив, чем помер

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 июня 2018, 23:39

      С какого х** позорище вонючее.Закрыть этот убогий чемп вообще!!!!!;

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 8 июня 2018, 23:01

      Та ну нафиг, позорище

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:51

      Повезло Анжи. Только почему то нет официального уведомления?

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 июня 2018, 21:39

      вот так и теряем команды, так и уходит футбол пермского края, пермякам спасибо за хорошие матчи, уважение и удачи

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 21:28

      Итак, что мы имеем:
      Анжи как бывший участник РФПЛ - останется.
      Енисей как клуб, который обыграл в стыковых матчах команду РФПЛ - займёт своё место в Высшей лиге.
      Тамбов проиграл два стыковых матча. Соответственно никак не может претендовать на РФПЛ.
      Амкар умер. Его место в РФПЛ освободилось. А перед этим защитил своё место в РФПЛ в матче с Тамбовом.
      Общий вывод: Анжи останется, а место Амкара займёт Енисей.

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