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Место «Амкара» в следующем сезоне РФПЛ займет «Анжи»

8 июня 2018, 18:22
34

«Анжи» выступит вместо «Амкара» в следующем розыгрыше РФПЛ.

По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ, уступив «Енисею» в стыковых матчах (0:3; 4:3). Пермяки же наоборот переиграли в переходных встречах «Тамбов» (2:0; 1:0).

Тем не менее «Амкар», получивший лицензию РФС, в итоге не смог в срок предоставить финансовые гарантии. Сегодня же и вовсе появилась информация, что пермский клуб прекращает свое существование.

«Амкар» – неизменный участник Премьер-лиги с 2004 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи
Комментарии (34)
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арейская
1528471765
Жаль, столько лет продержаться в РФПЛ, показывая при этом не плохие результаты, и вот так вот...
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DIDI 23
1528472439
Я за Тамбов! Где справедливость?
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Nikita Suarez
1528472441
Какой анжи?! Даёшь Тамбов!!
Ответить
УРДАН
1528472904
какой тамбов давай Анжи терзай
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Asbjorn
1528473617
Пусть бы сыграли анжи и тамбов друг с другом за это место,но у нас Россия,футбола тут не существует(что на ЧМ и подтвердится)
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srg38
1528474152
какой еще анжи? вы там ухуели совсем?
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Dominator777
1528474484
В таком случае в РФПЛ нужно включать Тамбов, который играл с Амкаром переходные матчи, а не Анжи.
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OfaZavr
1528474853
думаю если бы Амкар заменил Тамбов это было более справедливо.
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Gazelvagen877
1528476539
Уничтожили очень хороший клуб.и согласен,что анжи не по делу в рфпл
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lysenkoff
1528478999
Вот они обыграли Тамбов в стыках, соответственно если бы Амкар распался раньше, этого бы не случилось и они бы заняли место в премьер-лиге. Какого хера тут Онжи... ПроплаченооооООООоооо
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