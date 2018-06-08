Место «Амкара» в следующем сезоне РФПЛ займет «Анжи»

«Анжи» выступит вместо «Амкара» в следующем розыгрыше РФПЛ.

По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ, уступив «Енисею» в стыковых матчах (0:3; 4:3). Пермяки же наоборот переиграли в переходных встречах «Тамбов» (2:0; 1:0).

Тем не менее «Амкар», получивший лицензию РФС, в итоге не смог в срок предоставить финансовые гарантии. Сегодня же и вовсе появилась информация, что пермский клуб прекращает свое существование.

«Амкар» – неизменный участник Премьер-лиги с 2004 года.