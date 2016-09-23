Защитник «Амкара» Зайцев из-за травмы может не сыграть с «Крыльями Советов»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, что защитник пермяков Николай Зайцев из-за повреждения спины может пропустить ближайший матч чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Пока трудно сказать, сколько дней пропустит Зайцев. У него раньше уже были подобные проблемы. Все будет зависеть от того, как пойдет динамика восстановления. Есть риск, что Зайцев будет вынужден пропустить ближайшую игру с «Крыльями Советов». Но если болевые ощущения позволят ему сыграть, то, конечно, он появится на поле», – заявил Каряка.