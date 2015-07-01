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    «Амкар» пополнился игроком «Тосно»

    Защитник Николай Зайцев, в прошлом сезоне защищавший цвета «Тосно», стал игроком пермского «Амкара». Соглашение рассчитано на 4 года.

    «Рад снова оказаться под началом Гаджи Гаджиева – с ним мы работали в «Волге». Он многое мне дал как футболисту. «Амкар» – очередной шаг в моей карьере», – сказал футболист сразу после подписания контракта.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    01.07.2015 10:32
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    Комментарии (13)
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    foi
    1435738509
    ето супер
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    cska plus
    1435740204
    открепился от трубы!
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    леша1106
    1435740376
    Амкар в финале ЛЧ)))
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    polc72
    1435743858
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    Майкл59ru
    1435745775
    Удачи ему в Амкаре!
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    hangvay
    1435749002
    норм
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    nahan
    1435753582
    Значит, Гаджиев знает возможности игрока.
    Ответить
    Venezuela
    1435767755
    Гаджиеву виднее.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1435791850
    круто
    Ответить
    ologreds
    1694997688
    numo434516
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