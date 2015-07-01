«Амкар» пополнился игроком «Тосно»

Защитник Николай Зайцев, в прошлом сезоне защищавший цвета «Тосно», стал игроком пермского «Амкара». Соглашение рассчитано на 4 года.



«Рад снова оказаться под началом Гаджи Гаджиева – с ним мы работали в «Волге». Он многое мне дал как футболисту. «Амкар» – очередной шаг в моей карьере», – сказал футболист сразу после подписания контракта.



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