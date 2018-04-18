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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 18 апреля 2018
ЦСКА
18.04.2018, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
44'
Витиньо
45+1'
Ф. Чалов
61'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
79'
71'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Ф. Огуде
70'
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Кучаев
68'
64'
Травма
Ф. Огуде
62'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
С. Баланович
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Головин
62'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
61'
46'
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Оланаре
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Муса
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
А. Муса
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛАЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
32
Иван Мельников
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
30
Брайан Идову
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
18
Кучаев
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
7
Муса
63
Чалов
4-3-2-1
25
Нигматуллин
3
Сиваков
8
Огуде
21
Белоруков
23
Баланович
32
Мельников
5
Гол
11
Занев
30
Идову
20
Комолов
80
Оланаре
10
Головин
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Головин
18
Кучаев
80
Хосонов
80
Хосонов
18
Кучаев
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
23
Баланович
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
23
Баланович
8
Огуде
77
Гащенков
77
Гащенков
8
Огуде
80
Оланаре
10
Бодул
10
Бодул
80
Оланаре
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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