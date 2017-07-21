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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 21 июля 2017
Анжи
21.07.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
23'
С. Брызгалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
90'
Желтая карточка
М. Костюков
86'
Желтая карточка
А. Салугин
75'
Желтая карточка
С. Конде
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Мамтов
71'
Замена
К. Базелюк
️️️️
О. Данченко
70'
64'
Замена
А. Салугин
️️️️
Я. Гол
Замена
А. Гулиев
️️️️
П. Карасев
55'
46'
Желтая карточка
М. Сиваков
46'
Замена
С. Конде
️️️️
Р. Гиголаев
Желтая карточка
В. Полуяхтов
45'
40'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Шаваев
39'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ! 1:0!
С. Брызгалов
23'
Желтая карточка
С. Брызгалов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
18
Павел Карасев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Солосин
2
Полуяхтов
97
Фибел
92
Брызгалов
8
Афонин
18
Карасев
75
Мусалов
94
Данченко
88
Маркелов
91
Яковлев
9
Мамтов
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
11
Занев
3
Зайцев
3
Сиваков
30
Идову
5
Гол
8
Шаваев
13
Гиголаев
77
Костюков
19
Гасилин
10
Бодул
18
Карасев
99
Гулиев
99
Гулиев
18
Карасев
9
Мамтов
10
Кацаев
10
Кацаев
9
Мамтов
94
Данченко
10
Базелюк
10
Базелюк
94
Данченко
13
Гиголаев
6
Конде
6
Конде
13
Гиголаев
8
Шаваев
20
Комолов
20
Комолов
8
Шаваев
5
Гол
77
Салугин
77
Салугин
5
Гол
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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