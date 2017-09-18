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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 18 сентября 2017
Локомотив
18.09.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
1'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
86'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
С. Баланович
64'
Желтая карточка
С. Конде
64'
Замена
Я. Гол
️️️️
М. Гащенков
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
М. Рыбус
️️️️
В. Денисов
46'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
40'
21'
Замена
А. Салугин
️️️️
Ф. Браун Форбс
14'
Желтая карточка
Д. Белоруков
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гилерме
29
Денисов
4
Кверквелия
39
Пейчинович
6
Баринов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
3-3-2
25
Нигматуллин
21
Белоруков
6
Конде
3
Сиваков
2
Милькович
26
Браун Форбс
23
Баланович
77
Гащенков
20
Комолов
29
Денисов
31
Рыбус
31
Рыбус
29
Денисов
6
Баринов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
6
Баринов
77
Гащенков
5
Гол
5
Гол
77
Гащенков
23
Баланович
7
Рязанцев
7
Рязанцев
23
Баланович
26
Браун Форбс
77
Салугин
77
Салугин
26
Браун Форбс
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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