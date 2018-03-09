Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Арсенал
Амкар-Пермь - Арсенал: обзор матча 09 марта 2018
Амкар-Пермь
09.03.2018, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
11'
А. Дзюба
83'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Арсенал
87'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Э. Кангва
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Ткачев
Пас отдал
А. Дзюба
81'
Пенальти не реализован!
Э. Кангва
Вторая желтая
Д. Белоруков
80'
Замена
И. Мельников
️️️️
А. Рязанцев
80'
78'
Замена
К. Берхамов
️️️️
Л. Джорджевич
Красная карточка
Ф. Огуде
77'
Замена
Ф. Огуде
️️️️
С. Эзатолахи
74'
68'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
Д. Белоруков
68'
Замена
Д. Бодул
️️️️
Ф. Браун Форбс
61'
58'
Желтая карточка
Э. Кангва
11'
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
5'
Замена
В. Альварес
️️️️
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Егор Седов
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
3-3-3-1
1
Хомич
30
Идову
21
Белоруков
3
Сиваков
11
Занев
26
Браун Форбс
2
Милькович
6
Эзатолахи
77
Гащенков
7
Рязанцев
80
Оланаре
4-3-1-2
36
Левашов
9
Комбаров
31
Сунзу
88
Григалава
6
Беляев
11
Ткачев
23
Чаушич
10
Кангва
23
Горбатенко
19
Джорджевич
22
Дзюба
7
Рязанцев
32
Мельников
32
Мельников
7
Рязанцев
6
Эзатолахи
8
Огуде
8
Огуде
6
Эзатолахи
26
Браун Форбс
10
Бодул
10
Бодул
26
Браун Форбс
88
Григалава
27
Альварес
27
Альварес
88
Григалава
19
Джорджевич
7
Берхамов
7
Берхамов
19
Джорджевич
10
Кангва
99
Шевченко
99
Шевченко
10
Кангва
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Арсенал
70
Антон Гооге
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Егор Седов
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
70
Антон Гооге
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Егор Седов
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Арсенал
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Арсенал
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+