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СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь: обзор матча 07 апреля 2018
СКА-Хабаровск
07.04.2018, суббота, 11:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
45+1'
А. Рязанцев
90+2'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
С. Конде
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Костюков
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Черевко
81'
Замена
В. Федотов
️️️️
П. Карасев
81'
70'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
М. Маркович
️️️️
В. Никифоров
70'
67'
Замена
И. Мельников
️️️️
П. Занев
64'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Я. Гол
Красная карточка
Д. Кабутов
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
22
Лукаш Секульски
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-3-1-3
55
Криворучко
8
Аделейе
88
Наваловский
5
Эдиев
10
Никифоров
18
Карасев
70
Кабутов
2
Димидко
99
Канунников
26
Черевко
22
Секульски
4-1-4-1
25
Нигматуллин
30
Идову
6
Конде
3
Сиваков
11
Занев
5
Гол
8
Огуде
77
Гащенков
20
Комолов
7
Рязанцев
80
Оланаре
26
Черевко
60
Казанков
60
Казанков
26
Черевко
18
Карасев
19
Федотов
19
Федотов
18
Карасев
10
Никифоров
13
Маркович
13
Маркович
10
Никифоров
7
Рязанцев
77
Костюков
77
Костюков
7
Рязанцев
5
Гол
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
5
Гол
11
Занев
32
Мельников
32
Мельников
11
Занев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Амкар-Пермь
4
Константин Савичев
ПЗ
56
Александр Довбня
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Сергей Передня
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
56
Александр Довбня
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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