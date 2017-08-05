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РПЛ 2026/2027
Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 05 августа 2017
Динамо
05.08.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
49'
К. Панченко
64'
А. Зотов
82'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
90'
+1
Желтая карточка
С. Конде
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Вандерсон
86'
85'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Салугин
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
А. Зотов
82'
78'
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Костюков
76'
Желтая карточка
А. Салугин
Замена
А. Соснин
️️️️
К. Панченко
71'
68'
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Милькович
Замена
И. Темников
️️️️
А. Ионов
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Зотов
Пас отдал
Вандерсон
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
С. Соу
49'
42'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
21
Зотов
27
Соу
88
Ташаев
11
Ионов
14
Вандерсон
8
Панченко
3-4-1-1-1
25
Нигматуллин
30
Идову
6
Конде
3
Зайцев
2
Милькович
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
7
Рязанцев
77
Костюков
77
Салугин
11
Ионов
11
Темников
11
Темников
11
Ионов
8
Панченко
23
Соснин
23
Соснин
8
Панченко
14
Вандерсон
9
Бечирай
9
Бечирай
14
Вандерсон
77
Костюков
20
Комолов
20
Комолов
77
Костюков
77
Салугин
19
Гасилин
19
Гасилин
77
Салугин
2
Милькович
10
Бодул
10
Бодул
2
Милькович
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
38
Василий Алейников
ОП
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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