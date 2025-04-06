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Сергей Нарубин
Сергей Нарубин
Завершил карьеру
5 декабря 1981 (44)
#42 | Вратарь
196 см | 94 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Видео
Нарубин назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»
2025.04.06 15:48
5
Только один вратарь в истории РПЛ сделал столько же ассистов, сколько Акинфеев
2022.07.23 18:12
4
Экс-вратарь «Амкара», «Динамо», «Уфы» Нарубин завершил карьеру
2018.05.15 22:55
1
Нарубин покинул московское «Динамо»
2018.01.07 06:06
1
Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными футболистами»
2017.05.14 19:19
9
Лещук: «Хочу стать чемпионом России с «Динамо»
2017.05.11 06:16
3
«Динамо» имеет задолженность перед «Уфой» за трансфер Нарубина
2017.04.18 23:46
6
Нарубин и Бюттнер – в стартовом составе «Динамо», Милевский – на скамейке у «Тосно»
2016.10.26 18:09
1
Нарубин: «Вызова в сборную России из игроков «Динамо» достоин не только Панченко»
2016.10.12 22:12
2
Орещук: «Пока Нарубин лечился, Шунин провел просто блестящие игры»
2016.10.12 10:15
Нарубин: «Это не наши проблемы, что соперник решил выставить второй состав»
2016.09.21 16:44
2
Нарубин: «Никогда не боялся конкуренции»
2016.06.15 17:06
3
Фото
Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»
2016.06.15 15:30
8
Три потенциальных новичка «Динамо» побывали в Новогорске
2016.06.15 12:19
2
«Динамо» может усилиться Нарубиным
2016.06.13 14:36
3
Нарубин: «После недавних событий в «Тосно» усомнились в перспективах клуба»
2015.12.02 15:26
Нарубин: «Не удивился, когда «Тосно» оказался в зоне вылета»
2015.12.02 08:34
1
Нарубин возвращается в РФПЛ
2015.07.05 23:17
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