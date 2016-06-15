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Нарубин: «Никогда не боялся конкуренции»

15 июня 2016, 17:06
3

Новичок «Динамо» голкипер Сергей Нарубин уверен, что подписав контракт с московским клубом – он сделал шаг вперед в своей карьере.

«Я никогда не боялся конкуренции. Для меня приход в «Динамо» – не шаг назад, а, скорее, шаг вперед, потому что «Динамо» – клуб с именем, а это много для меня значит», – сказал Нарубин.

Напомним, московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Россия Динамо Нарубин Сергей
Комментарии (3)
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Pourport
1466000031
Ты Брянский Динамик от рода,ничего не бойся!Хорошим вратарям,и место в раме!Оценим,поддержим!
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1466017306
нафига нарубина подписали
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1466017329
лучше бы беленов к нам перешел
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