Нарубин: «Никогда не боялся конкуренции»

Новичок «Динамо» голкипер Сергей Нарубин уверен, что подписав контракт с московским клубом – он сделал шаг вперед в своей карьере.

«Я никогда не боялся конкуренции. Для меня приход в «Динамо» – не шаг назад, а, скорее, шаг вперед, потому что «Динамо» – клуб с именем, а это много для меня значит», – сказал Нарубин.

Напомним, московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.