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    Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными футболистами»

    Председатель общества «Динамо» Евгений Стржалковский поделился планами клуба на трансферном рынке ближайшим летом. Напомним, бело-голубые уже обеспечили себе победу в ФНЛ и в следующем сезоне будут выступать в РФПЛ.

    «Усиление перед новым сезоном будет. У «Динамо» есть возможности приобретения иностранных футболистов. Рассматривается вариант приобретения центрального защитника. По материалам селекционной службы, которые мне были представлены, будет качественное усиление. Иностранным игроком. Также планируется приобретение еще одного качественного вратаря.

    На Нарубина в силу возраста в полной мере рассчитывать не можем. Еще ведутся переговоры и с российскими, и с двумя иностранными опорниками. Что касается нападения, говорить ничего не будем, но может так случиться, что придет игрок. Вообще, хотелось бы сказать, что нельзя разделять футболистов на игроков первой и второй лиги. Как мы можем не дать шанс в чемпионате России игроку, который бился в первом дивизионе», – сказал функционер.

    В рамках 37-го тура ФНЛ «Динамо» одержало победу над «Шинником» со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 19:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 мая 2017, 00:22

      Все зависит от задач на сезон и количества денег, выделяемых на новых игроков. Динамовцы и этим составом смогут не думать о вылете в ФНЛ, но для борьбы за зону еврокубков необходимо усилиться скоростными игроками...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 мая 2017, 00:14

      да шанс то можно дать... только все несколько сложнее. Сравнивать эти две лиги дело такое.. Если уж Динамо возвращается, болтаться в нижней трети таблицы ему нельзя. Надо усиливаться качественно.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 мая 2017, 21:44

      усиление нужно тут не поспоришь

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 мая 2017, 21:21

      Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет."
      Очень хорошо, что есть уголовные дела!
      Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями!
      По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая "Динамо" опустила на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!!
      И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ!
      Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги!
      КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ???
      Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан — за 2!!!!!!!».
      Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов!
      Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо???
      Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова?
      За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!!
      Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!!
      Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву.
      Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках!
      Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!!
      Вор должен сидеть в тюрьме!
      Верно??? ВЕРНО!!!

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      Рейтинг: +41

      а013аа > Popularov 15 мая 2017, 07:12

      Ты олень, 19 лямов = проценты игроку за переход + проценты агенту за пропись контракта и бумажной волокиты + налоги и вообще если ты знаток динамовских трансферов то Кокоша был продан мусорами за 10 и пробыл в стане зверей неделю и вернулся к мусорам обратно, так что никто бабло не тратил. P.S., наши, якобы, руководства НЕ МОГУТ дела вести, мозгов 0. Вот тебе пример Черчесов у руля сборной, какой то физрук главный тренер и таких много глянь нашу лигу

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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 14 мая 2017, 20:27

      Пусть в Португалии поищут:)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:23

      Удачи Динамо . Вообще в начале Чемпионата - не верилось , что вернется . В команде был полный бардак . Жизнь налаживается !

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      Рейтинг: +137

      olebar73 14 мая 2017, 19:43

      Жизнь налаживается. Всех болел Динамо с возвращением.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 19:32

      Для удачного выступления необходимо укрепится однозначно,а так обратно в низ

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