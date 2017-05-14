Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными футболистами»

Председатель общества «Динамо» Евгений Стржалковский поделился планами клуба на трансферном рынке ближайшим летом. Напомним, бело-голубые уже обеспечили себе победу в ФНЛ и в следующем сезоне будут выступать в РФПЛ.

«Усиление перед новым сезоном будет. У «Динамо» есть возможности приобретения иностранных футболистов. Рассматривается вариант приобретения центрального защитника. По материалам селекционной службы, которые мне были представлены, будет качественное усиление. Иностранным игроком. Также планируется приобретение еще одного качественного вратаря.

На Нарубина в силу возраста в полной мере рассчитывать не можем. Еще ведутся переговоры и с российскими, и с двумя иностранными опорниками. Что касается нападения, говорить ничего не будем, но может так случиться, что придет игрок. Вообще, хотелось бы сказать, что нельзя разделять футболистов на игроков первой и второй лиги. Как мы можем не дать шанс в чемпионате России игроку, который бился в первом дивизионе», – сказал функционер.

В рамках 37-го тура ФНЛ «Динамо» одержало победу над «Шинником» со счетом 1:0.