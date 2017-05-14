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  • Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными футболистами»

Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными футболистами»

14 мая 2017, 19:19
9

Председатель общества «Динамо» Евгений Стржалковский поделился планами клуба на трансферном рынке ближайшим летом. Напомним, бело-голубые уже обеспечили себе победу в ФНЛ и в следующем сезоне будут выступать в РФПЛ.

«Усиление перед новым сезоном будет. У «Динамо» есть возможности приобретения иностранных футболистов. Рассматривается вариант приобретения центрального защитника. По материалам селекционной службы, которые мне были представлены, будет качественное усиление. Иностранным игроком. Также планируется приобретение еще одного качественного вратаря.

На Нарубина в силу возраста в полной мере рассчитывать не можем. Еще ведутся переговоры и с российскими, и с двумя иностранными опорниками. Что касается нападения, говорить ничего не будем, но может так случиться, что придет игрок. Вообще, хотелось бы сказать, что нельзя разделять футболистов на игроков первой и второй лиги. Как мы можем не дать шанс в чемпионате России игроку, который бился в первом дивизионе», – сказал функционер.

В рамках 37-го тура ФНЛ «Динамо» одержало победу над «Шинником» со счетом 1:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо Нарубин Сергей
Комментарии (9)
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Mahone
1494779567
Для удачного выступления необходимо укрепится однозначно,а так обратно в низ
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olebar73
1494780202
Жизнь налаживается. Всех болел Динамо с возвращением.
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dok66
1494782593
Удачи Динамо . Вообще в начале Чемпионата - не верилось , что вернется . В команде был полный бардак . Жизнь налаживается !
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gunstilzit
1494782852
Пусть в Португалии поищут:)
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Popularov
1494786088
Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет." Очень хорошо, что есть уголовные дела! Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями! По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая "Динамо" опустила на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!! И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ! Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги! КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ??? Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан — за 2!!!!!!!». Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов! Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо??? Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова? За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!! Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!! Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву. Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках! Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!! Вор должен сидеть в тюрьме! Верно??? ВЕРНО!!!
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Sergej-74
1494787478
усиление нужно тут не поспоришь
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exreporter
1494796472
да шанс то можно дать... только все несколько сложнее. Сравнивать эти две лиги дело такое.. Если уж Динамо возвращается, болтаться в нижней трети таблицы ему нельзя. Надо усиливаться качественно.
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mialkov
1494796962
Все зависит от задач на сезон и количества денег, выделяемых на новых игроков. Динамовцы и этим составом смогут не думать о вылете в ФНЛ, но для борьбы за зону еврокубков необходимо усилиться скоростными игроками...
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