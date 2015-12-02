Нарубин: «Не удивился, когда «Тосно» оказался в зоне вылета»

Голкипер «Уфы» Сергей Нарубин рассказал о причинах, которые заставили его покинуть «Тосно» и перебраться в Уфу летом этого года.

«В межсезонье я был настроен остаться в «Тосно» и бороться с командой за выход в Премьер-лигу. Но кое-что изменилось очень быстро. И мне пришлось принять это решение. Ситуация в «Тосно» изменилась. Рассказывать подробности не могу, но в очень короткое время, на протяжении одного сбора, произошли события, заставившие усомниться в перспективах «Тосно». Зная ситуацию, я не удивился, когда команда оказалась в зоне вылета», – признался Нарубин.

Напомним, что после осенней части чемпионата ФНЛ «Тосно» занимает» 14-е место в турнирной таблице.