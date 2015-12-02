Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Нарубин: «Не удивился, когда «Тосно» оказался в зоне вылета»

    Нарубин: «Не удивился, когда «Тосно» оказался в зоне вылета»

    Голкипер «Уфы» Сергей Нарубин рассказал о причинах, которые заставили его покинуть «Тосно» и перебраться в Уфу летом этого года.

    «В межсезонье я был настроен остаться в «Тосно» и бороться с командой за выход в Премьер-лигу. Но кое-что изменилось очень быстро. И мне пришлось принять это решение. Ситуация в «Тосно» изменилась. Рассказывать подробности не могу, но в очень короткое время, на протяжении одного сбора, произошли события, заставившие усомниться в перспективах «Тосно». Зная ситуацию, я не удивился, когда команда оказалась в зоне вылета», – признался Нарубин.

    Напомним, что после осенней части чемпионата ФНЛ «Тосно» занимает» 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2015 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    driza
    1449040136
    и что же там произошло интересно знать
    Ответить
    ologreds
    1694996678
    numo450627
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+