Нарубин возвращается в РФПЛ

Голкипер "Тосно" Сергей Нарубин продолжит карьеру в клубе РФПЛ "Уфа". Вратарь провел в Ленинградской области всего лишь полгода, сыграл в ФНЛ 13 матчей и пропустил 10 мячей. В ближайшее время футболист отбудет с новой командой на сбор в Австрию.



Что касается "Тосно", то команда ведет поиски нового стража ворот.



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