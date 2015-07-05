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    Нарубин возвращается в РФПЛ

    Голкипер "Тосно" Сергей Нарубин продолжит карьеру в клубе РФПЛ "Уфа". Вратарь провел в Ленинградской области всего лишь полгода, сыграл в ФНЛ 13 матчей и пропустил 10 мячей. В ближайшее время футболист отбудет с новой командой на сбор в Австрию.

    Что касается "Тосно", то команда ведет поиски нового стража ворот.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 23:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12

      Denfard 22 июля 2015, 16:27

      ФК Тосно вышел в премьер лигу но РФС устроил ещё один экзамен для команд 1 дивизиона теперь что бы Тосно попасть в Вышку понадобится 5 10 лет так как ребята разбежались и команда другая зачем РФС так делает ради чего коллективы ломают я не понимаю положено 4 команды значит 4 а то откуда возьмётся в РФПЛ талантливая молодёж если вы сами всё РФС РУШИТЕ

      0
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      Рейтинг: +10

      danis95 6 июля 2015, 20:36

      Могли бы его и в сборную позвать в своё время

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 6 июля 2015, 18:47

      поздравляем

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      Рейтинг: +803

      jet andy 6 июля 2015, 13:49

      Нафига Ревишвили отпустили тогда?

      0
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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 6 июля 2015, 12:14

      Возвращение Легенды!!!)))))))))))

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 6 июля 2015, 06:28

      Зато в Премьер-Лиге)

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 июля 2015, 04:53

      Бабурина бы отдать в аренду

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      Рейтинг: +579

      lange 5 июля 2015, 23:58

      Тосно нужен новый вратарь.

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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 5 июля 2015, 23:41

      Так у них Книга есть...

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > ПФК ЦСКА 1979 5 июля 2015, 23:43

      все лучше, чем акинфей, получивший от Тосно две пробоины.

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      Рейтинг: +396

      Venezuela 5 июля 2015, 23:33

      Эпичное название.

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