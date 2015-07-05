Нарубин возвращается в РФПЛ

ФК Тосно вышел в премьер лигу но РФС устроил ещё один экзамен для команд 1 дивизиона теперь что бы Тосно попасть в Вышку понадобится 5 10 лет так как ребята разбежались и команда другая зачем РФС так делает ради чего коллективы ломают я не понимаю положено 4 команды значит 4 а то откуда возьмётся в РФПЛ талантливая молодёж если вы сами всё РФС РУШИТЕ
Голкипер "Тосно" Сергей Нарубин продолжит карьеру в клубе РФПЛ "Уфа". Вратарь провел в Ленинградской области всего лишь полгода, сыграл в ФНЛ 13 матчей и пропустил 10 мячей. В ближайшее время футболист отбудет с новой командой на сбор в Австрию.
Что касается "Тосно", то команда ведет поиски нового стража ворот.
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