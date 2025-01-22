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    • Червиченко: «Агенты Угальде грамотно вешают «Спартаку» лапшу на уши»

    Червиченко: «Агенты Угальде грамотно вешают «Спартаку» лапшу на уши»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре Манфреда Угальде. Ранее стало известно, что Агенты форварда шантажируют московский клуб.

    «Под конец первой части «Спартак» проскочил четыре матча на кураже, поэтому теперь всем кажется, что «Спартак» нашeл формулу успеху.

    А Угадьде – вообще звезда! Я выглянул у себя в окно из офиса, смотрю – очередь стоит почти до Кремля. Спросил, за кем стоят, ответили, что за Угальде из АПЛ приехали. Так что агенты Угальде грамотно вешают «Спартаку» лапшу на уши. Пока это все работает. Сейчас «Спартак» в эйфории, поэтому его можно развести на все», – сказал Червиченко.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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    Источник: Metaratings.ru

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    22.01.2025 22:03
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    Комментарии (10)
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    Литейный 4 (returned)
    1737573403
    Кто их только не кидал и не вешал лапшу на уши. Лузеры по жизни шестёрочные. Агенты в очередь выстраиваются, чтобы впарить свой неликвид за дорого. Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1737574151
    И не только агенты угальдона) и до Газизова этот спам дурили и после )
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    WE ARE FOR PETER
    1737574223
    Чудный клуб этот Спартак) расформируют и что мы будем делать без этих клоунов цирка)
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    NewLife
    1737579036
    Пока что выброшенная на помойку заплесневелая лапша висит на ушах червя и кретинов, для которых он пишет такие посты и которые уже дружно отметились здесь))))))))))
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    БАЗАРА НЕТ
    1737579059
    От того и уши большие у хряков
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    ivany4
    1737581030
    Вот дурачек, слышал звон, да не знает где он.)) Как только агенты заикнулись, про з/п Угальде, Спартак начал поиск нападающего. И агентов и близко больше не видно и не слышно. А за бугром над ними вообще потешаться стали, т.к. никаких предложений по нему нет. Ну а для сбг ценник давно установлен - 30-40 лямов и +30% от дальнейших продаж.)) А смешить, видимо червяк никогда не перестанет. Я выглянул у себя в окно из офиса, смотрю – очередь стоит почти до Кремля.))) +100500 за отсутствие офиса около Кремля!))
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    DOCTOR PENALTY
    1737584015
    Если агенты и в самом деле занимаются такой хернёй, а игрок эту "игру" поддерживает, то от него лучше избавиться. Чем быстрее, тем лучше, пока не возникло противостояние с тренером. Чуйка подсказывает, что с Угальде такая муть и произойдёт. ""*
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    Борис34684
    1737596171
    Это как же Спартак обидел этого жирного фраера, что столько лет не может успокоиться обсирая команду.
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    Spartak_forv@
    1737604792
    Аналитика от человека притащившего в Спартак мукунку и прочих людоедов типа кебе
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