Червиченко: «Агенты Угальде грамотно вешают «Спартаку» лапшу на уши»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре Манфреда Угальде. Ранее стало известно, что Агенты форварда шантажируют московский клуб.

«Под конец первой части «Спартак» проскочил четыре матча на кураже, поэтому теперь всем кажется, что «Спартак» нашeл формулу успеху.

А Угадьде – вообще звезда! Я выглянул у себя в окно из офиса, смотрю – очередь стоит почти до Кремля. Спросил, за кем стоят, ответили, что за Угальде из АПЛ приехали. Так что агенты Угальде грамотно вешают «Спартаку» лапшу на уши. Пока это все работает. Сейчас «Спартак» в эйфории, поэтому его можно развести на все», – сказал Червиченко.