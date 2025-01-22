Ловчев назвал виновных в ситуации с невозвращением легионеров в клубы РПЛ

Евгений Ловчев прокомментировал демарш нескольких иностранных футболистов, выступающих в РПЛ.

Как минимум четыре латиноамериканских легионера не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

«Надо признать, что прошли уже те времена, когда игроки принадлежали только одному клубу и болели за него. Когда‑то нам говорили, что при коммунизме деньги будут не нужны, что от каждого будет по способностям, а каждому по потребностям.

Это все уже кануло в Лету. Сейчас футболисты приезжают сюда не из‑за любви к какому‑то клубу, а чтобы заработать денег.

А ведь все вот эти отказы возвращаться в клубы пошли после решения ФИФА и УЕФА разрешить иностранцам покидать российские клубы. Это же безобразие полное, просто грабеж!

Теперь же футболисты действуют другими методами – когда у тебя в кармане не так много денег, ты держишься за контракт. Когда у тебя средств достаточно, ты немного развязан, и начинаются такие истории.

Как клубам обезопасить себя? Нужно хорошо составлять контракты, согласовывая их с ФИФА, УЕФА, договариваться как‑то», – сказал Ловчев.