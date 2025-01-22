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    • Ловчев назвал виновных в ситуации с невозвращением легионеров в клубы РПЛ

    Ловчев назвал виновных в ситуации с невозвращением легионеров в клубы РПЛ

    Евгений Ловчев прокомментировал демарш нескольких иностранных футболистов, выступающих в РПЛ.

    Как минимум четыре латиноамериканских легионера не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

    «Надо признать, что прошли уже те времена, когда игроки принадлежали только одному клубу и болели за него. Когда‑то нам говорили, что при коммунизме деньги будут не нужны, что от каждого будет по способностям, а каждому по потребностям.

    Это все уже кануло в Лету. Сейчас футболисты приезжают сюда не из‑за любви к какому‑то клубу, а чтобы заработать денег.

    А ведь все вот эти отказы возвращаться в клубы пошли после решения ФИФА и УЕФА разрешить иностранцам покидать российские клубы. Это же безобразие полное, просто грабеж!

    Теперь же футболисты действуют другими методами – когда у тебя в кармане не так много денег, ты держишься за контракт. Когда у тебя средств достаточно, ты немного развязан, и начинаются такие истории.

    Как клубам обезопасить себя? Нужно хорошо составлять контракты, согласовывая их с ФИФА, УЕФА, договариваться как‑то», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1737564053
    то, что фифа разрешила не возвращаться - это действовало 1 сезон. а кто заключил контракт позже этого срока - на них решение фифы не распространялось. так что нашим клубам нужно показательно нагнуть всех этих невозвращенцев. это и лютые штрафы, и неустойка, и запрет играть. чтобы другим неповадно было. жаль, что кони прогнулись, денег потеряли на паскуде мендесе.
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