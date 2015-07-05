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    Нарубин возвращается в РФПЛ

    Голкипер «Тосно» Сергей Нарубин продолжит карьеру в клубе РФПЛ «Уфа». Вратарь провел в Ленинградской области всего лишь полгода, сыграл в ФНЛ 13 матчей и пропустил 10 мячей. В ближайшее время футболист отбудет с новой командой на сбор в Австрию.

    Что касается «Тосно», то команда ведет поиски нового стража ворот.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 23:17
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    Комментарии (14)
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    ПФК ЦСКА 1979
    1436128867
    Так у них Книга есть...
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    lange
    1436129894
    Тосно нужен новый вратарь.
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    Гуливер
    1436147581
    Бабурина бы отдать в аренду
    Ответить
    Майкл59ru
    1436153311
    Зато в Премьер-Лиге)
    Ответить
    ManKUNIANUS
    1436174082
    Возвращение Легенды!!!)))))))))))
    Ответить
    jet andy
    1436179779
    Нафига Ревишвили отпустили тогда?
    Ответить
    нечитайло
    1436197667
    поздравляем
    Ответить
    danis95
    1436204187
    Могли бы его и в сборную позвать в своё время
    Ответить
    Denfard
    1437571631
    ФК Тосно вышел в премьер лигу но РФС устроил ещё один экзамен для команд 1 дивизиона теперь что бы Тосно попасть в Вышку понадобится 5 10 лет так как ребята разбежались и команда другая зачем РФС так делает ради чего коллективы ломают я не понимаю положено 4 команды значит 4 а то откуда возьмётся в РФПЛ талантливая молодёж если вы сами всё РФС РУШИТЕ
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    ologreds
    1694997663
    numo434889
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