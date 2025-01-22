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    • Стала известна мера наказания от «Динамо» для Бителло – бразилец не вернулся в клуб из отпуска

    Стала известна мера наказания от «Динамо» для Бителло – бразилец не вернулся в клуб из отпуска

    «Динамо» оштрафует Бителло на месячную зарплату за отказ возвращаться в расположение клуба. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец.

    • Бителло отказался возвращаться в Россию из отпуска.
    • На бразильца претендует «Ботафого».

    «По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент.

    Переговоры с «Ботафого» идут, сумма контракта обсуждается в районе 18-20 миллионов евро, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов.

    Он [Бителло] вообще не выходит на связь. «Динамо» поддерживает связь только с агентом футболиста.

    Если ситуация будет продолжаться, это будет еще один штраф на еще одну месячную зарплату», – сказал Дерунец.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.01.2025 21:53
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1737572450
    это прикол такой, что ли? на полугодовую зарплату минимум! и письмо в фифу - там быстро разберутся и отстранят этого гада от футбола. и неустойку заставят выплатить.
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    Литейный 4 (returned)
    1737573148
    Плевал он на ваш штраф. Он под прикрытием гейропейской УЕФА и политизированной ФИФА. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1737607646
    Бителло на всех положилло. Штраф?... Ах! В фифа на вас настрочит и ещё те заставят платить.
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