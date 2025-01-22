Подробности переговоров «Локомотива» и Тикнизяна по новому контракту

«Локомотив» не может договориться о продлении контракта с Наиром Тикнизяном.

Переговоры проходят тяжело. Московский клуб не готов удовлетворить высокие запросы защитника. Сторона игрока просит в несколько раз больше той суммы, которую армянский футболист получает сейчас.

Если ситуация не изменится, «Локомотив» будет рассматривать предложения о продаже Тикнизяна в летнее трансферное окно.