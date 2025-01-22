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    • Подробности переговоров «Локомотива» и Тикнизяна по новому контракту

    Подробности переговоров «Локомотива» и Тикнизяна по новому контракту

    «Локомотив» не может договориться о продлении контракта с Наиром Тикнизяном.

    Переговоры проходят тяжело. Московский клуб не готов удовлетворить высокие запросы защитника. Сторона игрока просит в несколько раз больше той суммы, которую армянский футболист получает сейчас.

    Если ситуация не изменится, «Локомотив» будет рассматривать предложения о продаже Тикнизяна в летнее трансферное окно.

    • Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
    • Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Севилью».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.01.2025 21:18
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1737570235
    зарплату он просил такую, что даже зенит послал его подальше. интересно, сколько он требует с локо.
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    ...короче
    1737571048
    ...большой будет ошибкой Локо, если они контракт переподпишут, не стоит он того... Игруля ромашкинский...
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    Красногорск_Фан
    1737571638
    он уже сдулся. только продавать
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    Spartak_forv@
    1737604633
    От такой новости у его бабы будет инфаркт жёпы)
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