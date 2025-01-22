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    • Эракович из «Зенита» назвал самый красивый город, в котором он был

    Эракович из «Зенита» назвал самый красивый город, в котором он был

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу. Он назвал его самым красивым городом, в котором он был. Сербский футболист выступает за «Зенит» с лета 2023 года.

    – Когда сейчас приезжаете в сборную, что у вас спрашивают о «Зените», Петербурге и России?

    – Все слышали много хорошего и о клубе, и о Петербурге как о городе. Многие там никогда не были, и я говорю, что это невозможно описать словами, надо приехать и увидеть самому, что это за место. Я говорю это и в Сербии, и везде: Санкт‑Петербург – это самый красивый город, в котором я был. Не потому, что я там живу и хочу сказать приятное, а потому что это действительно так. Санкт‑Петербург – лучший город, который я видел.

    Меня спрашивают и о чемпионате России, и как он сейчас выглядит, им многое интересно. Мой приятель по сборной болеет за «Зенит», и многие другие тоже. Они не высказывают это открыто, но я знаю, что «Зенит» поддерживают многие.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.01.2025 19:44
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    Комментарии (12)
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    fakeid
    1737564598
    ну если он не был дальше центра, васьки и крестовского - то да.
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    Литейный 4 (returned)
    1737565560
    Петербург самый красивый город мира. Факт. Гыгыгы
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    Semenycch
    1737567328
    На втором месте Барселона.
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    БАЗАРА НЕТ
    1737567647
    Все его знакомые болеют за Зенит! А про Спартак там даже не слышали
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    Айболид
    1737568449
    Хряков чёт не видать . Гамно поди копят для метания , да зубами от злобы секрежетают .
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    Тинез Розоп
    1737568794
    Город красивый , только Беглов грязи развёл, по городу идти невозможно. Дороги не чищены, тротуары тоже…. ( ему бы в Девяткино пожить)
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    Спартачище
    1737570577
    А если еще лямчик зп накинут, то будет с детства за болотное посмешище
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