Радимов оценил решение «Зенита» продать Вендела

Владислав Радимов прокомментировал летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

В активе бразильца 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.

Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.

Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

«Вендел – это часть сделки [по Луису Энрике]. Вы в свое время могли представить, что Месси уйдет из «Барселоны» в «ПСЖ»? Никто не вечен.

Сейчас мир футбола такой, что любой футболист может поменять команду. Здесь то же самое происходит. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше.

А Луис Энрике – это другой шаг. Вот все говорят: нет мотивации, но об этом даже не надо говорить, шесть лет подряд «Зенит» – чемпион.

Вендел один раз опоздал из отпуска, на неделю вышел, и было такое ощущение, что он тренировался только что», – сказал Радимов.