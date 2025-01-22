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    Радимов оценил решение «Зенита» продать Вендела

    Владислав Радимов прокомментировал летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

    • В активе бразильца 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
    • Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

    «Вендел – это часть сделки [по Луису Энрике]. Вы в свое время могли представить, что Месси уйдет из «Барселоны» в «ПСЖ»? Никто не вечен.

    Сейчас мир футбола такой, что любой футболист может поменять команду. Здесь то же самое происходит. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше.

    А Луис Энрике – это другой шаг. Вот все говорят: нет мотивации, но об этом даже не надо говорить, шесть лет подряд «Зенит» – чемпион.

    Вендел один раз опоздал из отпуска, на неделю вышел, и было такое ощущение, что он тренировался только что», – сказал Радимов.

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    Источник: Metaratings

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