Глушаков высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на ближайший уход Александра Селихова из московского клуба.

Ранее стало известно, что «Спартак» решил расторгнуть с вратарем контракт, истекающий ближайшим летом.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договоренности. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему. О нем я знаю только хорошее, Селихов – хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры.

Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут еще какого-то. Селихов – порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь – тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал все время конкурентоспособность, парень с характером», – сказал Глушаков.