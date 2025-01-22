Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

22 января 2025, 21:00
9

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на ближайший уход Александра Селихова из московского клуба.

Ранее стало известно, что «Спартак» решил расторгнуть с вратарем контракт, истекающий ближайшим летом.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договоренности. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему. О нем я знаю только хорошее, Селихов – хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры.

Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут еще какого-то. Селихов – порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь – тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал все время конкурентоспособность, парень с характером», – сказал Глушаков.

  • В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.

Еще по теме:
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Селихов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1737569428
Ну, да. Прав. Редкий случай , когда не хочется заткнуть глушак картофелиной..
Ответить
...короче
1737569805
...честно говоря - непонятки, да ещё и при отсутствии информации...
Ответить
oyabun
1737569982
По сути Спартак сейчас остался с одним довольно средненьким вратарём (Довбня не в счёт). Не думаю, что в руководстве клуба сидят одни идиоты. И значит очень скоро мы узнаем имя нового второго вратаря.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1737571818
Спартак настроен полностью убрать название народная ! Тренер, спорт дир и игроки почти все иностранцы ! Кто из спартаковцев сейчас скажет что Спартак народная команда ? Разговор про настоящее время а не про то что когда то было!
Ответить
Александр-Балашов-google
1737629888
Парню 30 лет, конечно он хочет играть, а не на скамейке сидеть и ждать шанса,годики то тикают.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
16
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
2
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
16
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
19
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
1
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
10
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
5
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+