Орещук: «Пока Нарубин лечился, Шунин провел просто блестящие игры»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился подробностями селекционной политики московского клуба перед стартом сезона в ФНЛ.

– Главный тренер называл позицию, селекционный отдел проводил аналитику по прошлому сезону, предлагал кандидатуры, из них мы с Сергеем Силкиным оставляли топ-5. А ранжировал этот список главный тренер Юрий Калитвинцев, после чего мы начинали переговоры. А что касается вратарей, то ситуация выглядела так: наш молодой талант, Игорь Лещук, выбыл из-за травмы минимум на три месяца, мы не могли позволить себе войти в сезон c одним вратарем. Поэтому тренерский штаб, исходя из просьбы тренера вратарей Николая Павловича Гонтаря, попросил приобрести голкипера, который мог бы составить здоровую конкуренцию Антону Шунину. Из множества кандидатур выбрали основных: Селихов, Беленов, Нарубин, Юрченко… Дали Николаю Палычу Гонтарю, он сказал, что все устраивают, а брать надо того, кто выгоднее для клуба. Выбрали Нарубина, Сысоев вступил в переговоры с «Уфой», и взяли этого голкипера.

– Правда, что он стоил миллион евро?

– Это конфиденциальная информация, которую я разглашать не могу. С Нарубиным после приезда случилась неприятность. У Сергея не было визы, на сборы он не поехал, а когда стал тренироваться с молодежкой на синтетике, повредил колено. Лечили дней десять, а за это время Шунин провел просто блестяще три игры. И Юрий Николаевич Калитвинцев не стал ничего менять, доверил Антону. И он сейчас в полном порядке!