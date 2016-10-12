Нарубин: «Вызова в сборную России из игроков «Динамо» достоин не только Панченко»

Страж ворот «Динамо» Сергей Нарубин считает, что вызова в сборную России из футболистов бело-голубых достоин не только нападающий Кирилл Панченко. По словам голкипера, динамовцы обладают достаточно мощным составом, чтобы иметь представительство в национальной команде в лице более, чем одного игрока.

«Пообщались с Кириллом Панченко после его приезда из сборной, он рассказывал про какие-то моменты, причем делал это очень смешно. О чем именно рассказывал Панченко, говорить не буду, спросите лучше у него.

Конечно, мотивирует, что в сборную России вызывают футболистов «Динамо». Это говорит о том, что в ФНЛ нужно правильно относиться к работе и показывать свой уровень. Считаю, что у «Динамо» мощный состав, и больше чем один игрок достойны вызова в национальную команду», – отметил Нарубин.