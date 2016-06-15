Три потенциальных новичка «Динамо» побывали в Новогорске

Вратарь Сергей Нарубин, защитник Сергей Терехов и полузащитник Александр Зотов побывали на сегодняшнем товарищеском матче столичного «Динамо» с одноклубниками из Брянска в Новогорске. Все трое футболистов являются потенциальными новичками московского клуба, который следующий сезон проведет в ФНЛ.

Сергей Нарубин в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». На его счету семь матчей. Терехов, имеющий опыт выступления за «Динамо» в 2009-2013 годах, в последнее время играл за «Волгарь». Экс-спартаковец Зотов вел переговоры с «Рубином», но они зашли в тупик.

Кроме того, полузащитники Алексей Ионов и Роман Зобнин не присутствуют в Новогорске. Ранее появилась информация, что Ионов продолжит карьеру в ЦСКА, а Зобнин близок к тому, чтобы перейти в столичный «Спартак».