Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Нарубин назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»

Сегодня, 15:48
7

Бывший вратарь «Динамо», «Амкара» Сергей Нарубин проанализировал пропущенный гол «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Можно ли предъявить претензии Латышонку при пропущенном голе «Зенита»?

– Наверное, можно, раз именно он принял решение отдавать эту передачу. Но вина Вендела, на мой взгляд, больше. Если ты прибегаешь к вратарю и просишь такую передачу, то обязан контролировать ситуацию за спиной. Вратарь же отдает тебе, думая, что ты контролируешь ситуацию сзади.

Поэтому просить такую передачу на своем радиусе и не владеть информацией о происходящем вокруг себя игрок не имеет права.

– Как вы считаете, мог ли Латышонок выручить при ударе Батракова?

– Из той позиции, где в момент удара находился Латышонок, выручить было трудно. Расстояние до бьющего маленькое, плюс рядом еще два своих игрока мешаются.

  • Вендел летом уйдет в «Ботафого».
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – лидирующий «Краснодар» (13 апреля).

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебютный гол Соболева за «Зенит» в РПЛ
Солтмурад Бакаев: «Брата списывали после «Зенита», но в «Химках» он доказал высочайший уровень» 5
Канищев заявил об отсутствии игры у «Зенита»: «Перегоняют мяч туда-сюда» 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Нарубин Сергей Латышонок Евгений Вендел
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1743944079
Думаю, все таки больше косяк Латышенка.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1743944178
Ничего страшного, наберётся побольше опыта латышонок в Зените, станет матёрым латышом и не будет делать таких ошибок. )
Ответить
Тинез Розоп
1743944857
Виноват Семак…
Ответить
FCSpartakM
1743944962
что за бред, Вендел мог просить передачу и вокруг пятерых игроков. Какая разница, что он там у себя в голове контролировал. Вратарь должен в своей штрафной сам оценивать риски, а не надеяться, что Вендел все в голове просчитал.
Ответить
СильныйМозг
1743951951
Это поражение Семака, а не ничья с Локо с Зенитом. Опять этот визрук выпускает хрен пойми какой состав и хрен пойми по какой схеме.
Ответить
Artemka444
1743953956
Вратарь виноват
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на рекорд Овечкина
21:44
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) и опередил его в таблице
21:30
18
ФотоРеакция «Динамо» на достижение Овечкина
21:18
3
ВидеоАршавин показал, как чествуют Овечкина в Нью-Йорке
21:01
10
«Матч ТВ» отменил футбольную трансляцию из-за рекорда Овечкина
20:53
6
ВидеоСпартаковец Денисов прокомментировал свой сейв в матче с «Ростовом»
20:46
3
Реакция Губерниева на 3:0 «Спартака» против «Ростова»
20:34
17
Буквы, щиты и драконы: история логотипов команд РПЛ
20:18
Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»
20:10
5
ВидеоСкопинцев забил курьезный автогол в матче с ЦСКА: «Перепутал ворота»
19:57
2
Все новости
Все новости
ВидеоБолельщики ЦСКА и «Динамо» отвлеклись от матча ради Овечкина и поздравили россиянина с рекордом
21:08
1
ВидеоСпартаковец Денисов прокомментировал свой сейв в матче с «Ростовом»
20:46
3
Реакция Губерниева на 3:0 «Спартака» против «Ростова»
20:34
17
Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»
20:10
5
ВидеоСкопинцев забил курьезный автогол в матче с ЦСКА: «Перепутал ворота»
19:57
2
Станкович прокомментировал травму Маркиньоса
19:52
1
Акинфеев проводит 900-й матч в карьере
19:44
3
Тренер «Ростова» прокомментировал разгром от «Спартака»
19:23
3
Реакция директора «Спартака» на новости о продаже Хлусевича и Мангаша
19:17
2
Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:09
19
Мостовой назвал причину разгромной победы «Спартака» над «Ростовом»
18:59
9
Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»
18:38
63
РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), играя 2-й тайм в большинстве, и обогнал «Зенит»
18:27
193
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
1
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 апреля
18:25
1
Черников повторил рекорд Газинского в «Краснодаре»
17:48
Станкович объяснил отсутствие Угальде в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»
17:38
17
Ловчев разнес Джикию за игру в Махачкале: «Ребята, идите работать грузчиками»
17:25
6
Только один вратарь в истории РПЛ пропустил больше голов с пенальти, чем Песьяков
17:10
3
Быстров объяснил, почему РПЛ – не говно
16:49
6
Реакция Мостового на дебютный гол Соболева за «Зенит» в РПЛ
16:35
Станкович прокомментировал выход Абены в старте на «Ростов»
16:23
6
Радимов шокирован составом «Спартака» на матч: «Ростов» выиграет»
16:04
28
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило «Химки» (4:1), у Агаларова 2+1
15:55
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Химки» голы и лучшие моменты (Видео)
15:55
ВидеоНарубин назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»
15:48
7
Стало известно, почему спартаковцы Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»
15:41
4
Прогноз Гурцкая на матч ЦСКА – «Динамо»: «Просто уничтожат»
15:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 