Нарубин назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»

Бывший вратарь «Динамо», «Амкара» Сергей Нарубин проанализировал пропущенный гол «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Можно ли предъявить претензии Латышонку при пропущенном голе «Зенита»?

– Наверное, можно, раз именно он принял решение отдавать эту передачу. Но вина Вендела, на мой взгляд, больше. Если ты прибегаешь к вратарю и просишь такую передачу, то обязан контролировать ситуацию за спиной. Вратарь же отдает тебе, думая, что ты контролируешь ситуацию сзади.

Поэтому просить такую передачу на своем радиусе и не владеть информацией о происходящем вокруг себя игрок не имеет права.

– Как вы считаете, мог ли Латышонок выручить при ударе Батракова?

– Из той позиции, где в момент удара находился Латышонок, выручить было трудно. Расстояние до бьющего маленькое, плюс рядом еще два своих игрока мешаются.