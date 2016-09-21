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  • Нарубин: «Это не наши проблемы, что соперник решил выставить второй состав»

Нарубин: «Это не наши проблемы, что соперник решил выставить второй состав»

21 сентября 2016, 16:44
2

Голкипер «Динамо» Сергей Нарубин прокомментировал победу в рамках 1/16 Кубка России над «Ростовом» (4:0).

– Изначально мы готовились играть с основным составом «Ростова», просматривали эту команду. Но это не наши проблемы, что соперник решил выставить второй состав, важно, что «Динамо» идет дальше в Кубке России. Но не скажу, что встреча была в одни ворота, нет-нет, а ростовчане забегали в нашу штрафную, даже удары наносили.

– Показалось, что поле сегодня было несколько тяжелым. Так ли это?

– Да, полянка была тяжеловата. В начале лета, когда мы проводили первые туры, она было более хорошего качества. Но сейчас грех жаловаться на уровень газона, ведь эти условия одинаковы для обеих команд. Сложновато было рассчитать силу передачи, чтобы все доходило как надо.

– Не было ли расслабленности после первой половины? Результат был уже сделан.

– Возможно, где-то на подсознании это присутствовало, но на поле этого не было заметно.

– Пропуск тура в ФНЛ сказался на состоянии «Динамо»?

– Да не, мы провели хорошую двухсторонку на базе команды, потренировались неделю в двухразовом режиме. Так что нагрузки приличными были.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Ростов Динамо Нарубин Сергей
Комментарии (2)
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Polilux
1474475378
Нормальный ЧЕЛ ! Пару раз выручил серьёзно . Респект и Уважуха !!!
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Essence
1474485523
Сейчас Динамо гнобят все кому не лень за вылет в ФНЛ.И не престижно,все косятся,да и премиальные совсем не те...Вот и потеют,чтобы вернуться в РФПЛ.
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