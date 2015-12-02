Нарубин: «После недавних событий в «Тосно» усомнились в перспективах клуба»

Голкипер «Уфы» Сергей Нарубин рассказал о том, что в «Тосно» в произошли большие изменения.

– В межсезонье я был настроен остаться в «Тосно» и бороться с командой за выход в Премьер-лигу. Но кое-что изменилось очень быстро. И мне пришлось принять это решение.

– «Кое-что» – подоспевшее предложение из «Уфы» – клуба РФПЛ?

– Нет, не в этом дело. Ситуация в «Тосно» изменилась. Рассказывать подробности не могу, но в очень короткое время, на протяжении одного сбора, произошли события, заставившие усомниться в перспективах «Тосно».



– Уже в начале сезона усилились подозрения, что вопреки заявленным целям «Тосно» ждут большие турнирные проблемы?

– Да. Зная ситуацию, я не удивился, когда команда оказалась в зоне вылета.