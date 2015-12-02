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    • Нарубин: «После недавних событий в «Тосно» усомнились в перспективах клуба»

    Нарубин: «После недавних событий в «Тосно» усомнились в перспективах клуба»

    Голкипер «Уфы» Сергей Нарубин рассказал о том, что в «Тосно» в произошли большие изменения.

    – В межсезонье я был настроен остаться в «Тосно» и бороться с командой за выход в Премьер-лигу. Но кое-что изменилось очень быстро. И мне пришлось принять это решение.

    – «Кое-что» – подоспевшее предложение из «Уфы» – клуба РФПЛ?

    – Нет, не в этом дело. Ситуация в «Тосно» изменилась. Рассказывать подробности не могу, но в очень короткое время, на протяжении одного сбора, произошли события, заставившие усомниться в перспективах «Тосно».

    – Уже в начале сезона усилились подозрения, что вопреки заявленным целям «Тосно» ждут большие турнирные проблемы?

    – Да. Зная ситуацию, я не удивился, когда команда оказалась в зоне вылета.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.12.2015 15:26
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