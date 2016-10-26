Нарубин и Бюттнер – в стартовом составе «Динамо», Милевский – на скамейке у «Тосно»

Стали известены составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Тосно» и «Динамо». Место в воротах москвичей займет Сергей Нарубин, также в стартовом составе появится Александр Бюттнер. Нападающий «Тосно» Артем Милевский начнет матч на скамейке запасных.

«Динамо»: Нарубин, Уилкшир, Рыков, Хольмен, С.Терехов, Темников, Сапета, Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко.

Запасные: Шунин, Морозов, Козлов, Ташаев, Соснин, Кузьмин, Бечирай.

«Тосно»: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Тетрашвили, Гарбуз, Кашчелан, Палиенко, Мухаметшин, Галиулин, Кутьин.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Причиненко, Богаев, Милевский, Киреенко, Чиркин.

Встреча состоится на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Начало игры в 19:00 по московскому времени. Следить со событиями матча можно здесь.