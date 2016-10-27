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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
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Тосно - Динамо

26.10.2016, Среда, 19:00 мск Тихвин, стадион Кировец Трансляция: Наш Футбол Россия. Кубок, 1/8 финала Тосно - Динамо
Россия. ФНЛ (2016/2017)
10 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Тосно
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 26 октября 2016, 22:50

    Молодцы

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 26 октября 2016, 21:02

    дом диги дом дом дом дом , дом дом диги дом дом дом!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +44

    AlMann 26 октября 2016, 20:23

    Динамо продолжает радовать ;)

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 26 октября 2016, 18:48

    Тосно вперед

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    Рейтинг: +14

    монитор 26 октября 2016, 10:20

    динамо выиграет - бабло побеждает все...

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > гус 26 октября 2016, 20:18

    тонко, Гус)))

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 25 октября 2016, 14:24

    Давай Тосно :)
    Порвать Динамо

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    Рейтинг: +12

    muromen > lavruxa1980 26 октября 2016, 08:51

    Они только рвать и умеют! Постоянная игра кость-в кость! Это не футболисты! Адекватные болельщики должны это понимать!
    Когда игра идет с целью вынести любой ценой, а судьи (по какой-то причине) этому благоволят, возникает много вопросов! И тренеришка этому под стать! Парфёнов никогда не отличался корректной игрой в пищевике!

    -2
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    Рейтинг: +12

    muromen 24 октября 2016, 13:22

    Слабо их на допинг проверить?!

    -1
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    Рейтинг: +12

    muromen 24 октября 2016, 13:21

    Давить тосно, перенакаченных бычков!

    -1
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