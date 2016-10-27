Тосно - Динамо

Молодцы
|10 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:1
|Тосно
Молодцы
дом диги дом дом дом дом , дом дом диги дом дом дом!!!!!!
Динамо продолжает радовать ;)
Тосно вперед
Давай Тосно :)
Порвать Динамо
Они только рвать и умеют! Постоянная игра кость-в кость! Это не футболисты! Адекватные болельщики должны это понимать!
Когда игра идет с целью вынести любой ценой, а судьи (по какой-то причине) этому благоволят, возникает много вопросов! И тренеришка этому под стать! Парфёнов никогда не отличался корректной игрой в пищевике!
Слабо их на допинг проверить?!
Давить тосно, перенакаченных бычков!