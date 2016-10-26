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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Динамо
Тосно - Динамо: обзор матча 26 октября 2016
Тосно
26.10.2016, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Динамо
22'
В. Галиулин
45+2'
Р. Мухаметшин
89'
П. Киреенко
54'
К. Панченко
85'
Ф. Бечирай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Динамо
ГОЛ! 3:2!
П. Киреенко
89'
Замена
П. Киреенко
️️️️
В. Галиулин
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Терехов
Желтая карточка
А. Нигматуллин
80'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Палиенко
78'
Замена
Д. Богаев
️️️️
Г. Тетрашвили
76'
Желтая карточка
А. Кутьин
69'
54'
ГОЛ! 2:1!
К. Панченко
46'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
Л. Уилкшир
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
В. Галиулин
45'
+2
Желтая карточка
М. Кашчелан
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Галиулин
22'
Желтая карточка
Р. Дугалич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
(К)
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
99
Максим Палиенко
АП
9
Рустем Мухаметшин
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
28
Александр Бюттнер
ЛП
41
Александр Сапета
(К)
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
4-2-3-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
20
Дугалич
25
Буйволов
57
Абазов
3
Тетрашвили
18
Кашчелан
21
Галиулин
99
Палиенко
9
Мухаметшин
48
Кутьин
3-2-3-1-1
42
Нарубин
26
Уилкшир
8
Хольмен
44
Рыков
11
Темников
32
Терехов
41
Сапета
21
Зотов
28
Бюттнер
8
Панченко
48
Луценко
21
Галиулин
13
Киреенко
13
Киреенко
21
Галиулин
99
Палиенко
8
Чиркин
8
Чиркин
99
Палиенко
3
Тетрашвили
88
Богаев
88
Богаев
3
Тетрашвили
26
Уилкшир
34
Козлов
34
Козлов
26
Уилкшир
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
Остались в запасе
Тосно
Динамо
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
0
Артем Милевский
ЦФ
6
Максим Кузьмин
АП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Тосно - Динамо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кировец
Где смотреть матч:
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