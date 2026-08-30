Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о коллеге из «Локомотива» Михаиле Галактионове.
– Что можете сказать Михаилу Галактионову, который находится в непростой ситуации?
– Пять лет назад мы с ним встречались, разговаривали о футболе. Это были интересные беседы, от которых я получал удовольствие.
Сегодня «Локомотив» бился и боролся, усложнял нам жизнь. С положительной точки зрения отмечу соперника. Галактионов – отличный тренер, который добивался успеха с командами. Если резюмировать, то он топ‑тренер.
- «Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.
- Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).
- «Локо» выдал свой худший старт в истории чемпионата России.
Источник: «Матч ТВ»