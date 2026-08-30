Новый нападающий «Динамо» Гонсало Плата прибыл в Москву.
В аэропорту игрока встретили караваем. Также были девушки в кокошниках.
Плата известен, в частности, тем, что водил на базу клуба проституток.
- Рыночная стоимость 25-летнего Платы – 9 миллионов евро. У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
- В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил девять голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
- На ЧМ-2026 эквадорец провел четыре игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.
Источник: телеграм-канал «Динамо»