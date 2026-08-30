Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»

Полузащитник «Динамо» Бителло отреагировал на возможный уход Константина Тюкавина в «Зенит».

«Зенит» хотел подписать нападающего бело-голубых за 30 миллионов евро, однако «Динамо» отказало в продаже.

Тюкавин провел пять матчей в этом сезоне РПЛ, забив два гола.

Его рыночная цена составляет 17 миллионов евро.

«Если бы Тюкавин ушeл в «Зенит», наша команда изменилась бы очень сильно. Мы все понимаем, насколько Костя важен для нас, и верим в него. Он из тех, кто часто забивает и очень помогает команде.

У нас есть Ваня Сергеев – тоже хороший нападающий, – но уход Тюкавина был бы большой потерей», – сказал Бителло.