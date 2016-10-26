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Сергей Нарубин - статистика

Завершил карьеру
5 декабря 1981 (44)
#42 | Вратарь
196 см | 94 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
2
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Тосно
3 : 2
26.10.2016
Динамо
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
4 : 0
21.09.2016
Ростов
1' - 90'
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