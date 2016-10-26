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Сергей Нарубин
Статистика
Сергей Нарубин - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1981 (44)
#42 | Вратарь
196 см | 94 кг
Россия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
2
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Тосно
3 : 2
26.10.2016
Динамо
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
4 : 0
21.09.2016
Ростов
1' - 90'
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