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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 21 сентября 2016
Динамо
21.09.2016, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Ростов
6'
В. Рыков
18'
П. Гуйе (АГ)
45'
И. Маркелов
90+2'
И. Темников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Ростов
ГОЛ! 4:0!
И. Темников
Пас отдал
К. Панченко
90'
+2
68'
Замена
А. Сиденко
️️️️
И. Киреев
Замена
И. Темников
️️️️
А. Катрич
66'
58'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
57'
52'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Р. Ходунов
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ф. Бечирай
46'
ГОЛ! 3:0!
И. Маркелов
Пас отдал
К. Панченко
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Гуйе
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Рыков
Пас отдал
С. Хольмен
6'
5'
Желтая карточка
Р. Ходунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
21
Александр Зотов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
4-1-1-3-1
42
Нарубин
18
Морозов
44
Рыков
8
Хольмен
32
Терехов
21
Зотов
41
Сапета
88
Маркелов
8
Панченко
77
Катрич
9
Бечирай
3-3-1-2-1
30
Медведев
60
Кондрюков
18
Гуйе
53
Христис
28
Препелицэ
6
Эзатолахи
7
Скопинцев
88
Киреев
19
Байрамян
11
Вебер
81
Ходунов
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
77
Катрич
11
Темников
11
Темников
77
Катрич
9
Бечирай
88
Погребняк
88
Погребняк
9
Бечирай
81
Ходунов
15
Шаповалов
15
Шаповалов
81
Ходунов
88
Киреев
47
Сиденко
47
Сиденко
88
Киреев
Остались в запасе
Динамо
Ростов
1
Антон Шунин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Динамо - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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