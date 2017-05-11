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Лещук: «Хочу стать чемпионом России с «Динамо»

11 мая 2017, 06:16
3

Молодой голкипер Игорь Лещук дебютировал в основном составе «Динамо» в матче первенства ФНЛ против «Сокола» (3:0). 21-летний футболист не только оставил свои ворота сухими, но и хорошее впечатление от своей игры.

– О таком дебюте можно только мечтать. Крупная победа «на ноль», удалось выручить, что может быть лучше?

– Когда узнал, что выйдешь на поле?

– Какие-то разговоры на эту тему пошли примерно за неделю, а узнал за пару дней до матча.

– Волновался, дебютирую в официальном матче за основу?

– Как говорят великие вратари: волнение должно присутствовать до первого касания мяча. Мне, правда, этого касания пришлось ждать до 19-й минуты. Да и вообще в первом тайме лишь пару раз сыграл ногами, а так даже замерз. Видимо, ребята очень хотели, чтобы я сыграл «на ноль» (улыбается). Хотя во второй половине скучать уже не пришлось.

– Самый сложный момент, наверное, – выход один на один?

– Пожалуй. Получилось больше по-хоккейному: сократил угол обстрела, распластался, сопернику уже было тяжело поразить ворота. В итоге отбил удар.

– Как тебе уровень ФНЛ?

– Если сравнивать со вторым дивизионом, то скорости повыше, конечно. И играют до последней минуты, дорабатывают каждый эпизод. При угловых все летят на мяч, хотят забить, но мне удавалось до него добраться, выбивать подальше.

– Ты сегодня дебютировал за «Динамо». Исполнилась мечта?

– Это только шаг на пути к мечте. Цель у меня – стать чемпионом России в составе «Динамо». Это родной клуб для меня, я здесь с первых дней в футболе, ставлю максимальные задачи.

– Не тяжело психологически за спиной сильных конкурентов – сначала Шунина и Габулова, теперь Шунина и Нарубина?

– Я нормально к этому отношусь. Конкуренция – это нормально, она только помогает делу. У нас отличный коллектив в «Динамо», и среди вратарей прекрасные отношения. Мы много общаемся, нет никакой ревности. Да, сегодня Шунин – первый номер, но, думаю, и ему будет польза, если он будет чувствовать конкуренцию. Сегодня после матча, когда мы шли к раздевалке, поблагодарив болельщиков за поддержку, партнеры меня поздравляли с дебютом, призывали продолжать в том же духе. Мы должны делать друг друга сильнее.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо Шунин Антон Нарубин Сергей Лещук Игорь
Комментарии (3)
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NEMETSRUS
1494533928
Удачи !!!
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valeh172
1494596310
Cтать чемпионом России в составе «Динамо», смешно говорит парень.
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Kikujiro
1494702949
Игорь,всё сложится,главное терпение!
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