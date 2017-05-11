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    Лещук: «Хочу стать чемпионом России с «Динамо»

    Молодой голкипер Игорь Лещук дебютировал в основном составе «Динамо» в матче первенства ФНЛ против «Сокола» (3:0). 21-летний футболист не только оставил свои ворота сухими, но и хорошее впечатление от своей игры.

    – О таком дебюте можно только мечтать. Крупная победа «на ноль», удалось выручить, что может быть лучше?

    – Когда узнал, что выйдешь на поле?

    – Какие-то разговоры на эту тему пошли примерно за неделю, а узнал за пару дней до матча.

    – Волновался, дебютирую в официальном матче за основу?

    – Как говорят великие вратари: волнение должно присутствовать до первого касания мяча. Мне, правда, этого касания пришлось ждать до 19-й минуты. Да и вообще в первом тайме лишь пару раз сыграл ногами, а так даже замерз. Видимо, ребята очень хотели, чтобы я сыграл «на ноль» (улыбается). Хотя во второй половине скучать уже не пришлось.

    – Самый сложный момент, наверное, – выход один на один?

    – Пожалуй. Получилось больше по-хоккейному: сократил угол обстрела, распластался, сопернику уже было тяжело поразить ворота. В итоге отбил удар.

    – Как тебе уровень ФНЛ?

    – Если сравнивать со вторым дивизионом, то скорости повыше, конечно. И играют до последней минуты, дорабатывают каждый эпизод. При угловых все летят на мяч, хотят забить, но мне удавалось до него добраться, выбивать подальше.

    – Ты сегодня дебютировал за «Динамо». Исполнилась мечта?

    – Это только шаг на пути к мечте. Цель у меня – стать чемпионом России в составе «Динамо». Это родной клуб для меня, я здесь с первых дней в футболе, ставлю максимальные задачи.

    – Не тяжело психологически за спиной сильных конкурентов – сначала Шунина и Габулова, теперь Шунина и Нарубина?

    – Я нормально к этому отношусь. Конкуренция – это нормально, она только помогает делу. У нас отличный коллектив в «Динамо», и среди вратарей прекрасные отношения. Мы много общаемся, нет никакой ревности. Да, сегодня Шунин – первый номер, но, думаю, и ему будет польза, если он будет чувствовать конкуренцию. Сегодня после матча, когда мы шли к раздевалке, поблагодарив болельщиков за поддержку, партнеры меня поздравляли с дебютом, призывали продолжать в том же духе. Мы должны делать друг друга сильнее.

    Источник: ФК «Динамо»

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    11.05.2017 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 мая 2017, 22:15

      Игорь,всё сложится,главное терпение!

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 12 мая 2017, 16:38

      Cтать чемпионом России в составе «Динамо», смешно говорит парень.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 мая 2017, 23:18

      Удачи !!!

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