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Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»

15 июня 2016, 15:30
8

Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

«Сапета, Рыков и Терехов вернулись в «Динамо», как в родной дом. Нарубин – очень опытный игрок и достойный коллега Шунину. Еще не все футболисты прошли медосмотр, будут еще имена, которые известны болельщикам», – заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.

Контракты с Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным заключены на два года, с остальными футболистами – на три.

Источник: ФК «Динамо»
Трансферы Динамо Темников Иван Сапета Александр Нарубин Сергей Зотов Александр Терехов Сергей Рыков Владимир
Комментарии (8)
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18JG
1465998701
Забирайте у нас Рязанцева к чертовой матери.
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denisrebrikov
1466000548
Отлично, лучше чем ничего, Рад возвращению Сапеты и Рыкова. Нарубин тоже ничего вратарь.
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denisrebrikov
1466000599
И Спартаковец Зотов, тоже хорош. Уверен в выходе Динамо в ПЛ.
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Выключатель 30
1466012577
Хоть в родном Красноярске увижу любимое Динамо!
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