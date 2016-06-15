Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

«Сапета, Рыков и Терехов вернулись в «Динамо», как в родной дом. Нарубин – очень опытный игрок и достойный коллега Шунину. Еще не все футболисты прошли медосмотр, будут еще имена, которые известны болельщикам», – заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.

Контракты с Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным заключены на два года, с остальными футболистами – на три.