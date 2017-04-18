«Динамо» имеет задолженность перед «Уфой» за трансфер Нарубина

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Динамо» имеет перед клубом задолженность за переход голкипера Сергея Нарубина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о долге в размере 500 тысяч евро.

– Действительно ли «Динамо» должно за Нарубина порядка 500 тысяч евро?

– Сумму называть не хотелось бы, но задолженность существует. Разговаривали с коллегами из столичного клуба, они обещали заплатить. Когда ожидание затянулось, мы обратились в РФС. Это обычная практика.

Напомним, «Динамо» обеспечило себе участие в РФПЛ сезона 2017/18.