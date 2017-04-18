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    «Динамо» имеет задолженность перед «Уфой» за трансфер Нарубина

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Динамо» имеет перед клубом задолженность за переход голкипера Сергея Нарубина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о долге в размере 500 тысяч евро.

    – Действительно ли «Динамо» должно за Нарубина порядка 500 тысяч евро?

    – Сумму называть не хотелось бы, но задолженность существует. Разговаривали с коллегами из столичного клуба, они обещали заплатить. Когда ожидание затянулось, мы обратились в РФС. Это обычная практика.

    Напомним, «Динамо» обеспечило себе участие в РФПЛ сезона 2017/18.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 23:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 22 апреля 2017, 21:55

      Чего чего Нарубин 500 штук стоит ? Его цена 100 зеленки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 апреля 2017, 14:47

      Деньги - на бочку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 19 апреля 2017, 08:21

      а как же уверения руководство клуба, что долгов НЕТ? Что же у нас ни как не могут наладить связь с болельщиками.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Diman0083 19 апреля 2017, 14:47

      Они забыли...

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > Diman0083 22 апреля 2017, 01:56

      Это не долг, это распил.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 апреля 2017, 06:10

      долго ждали

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